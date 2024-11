दिल्ली में मौसम का सबसे खराब AQI, दृश्यता 150 मीटर तक गिरी, फ्लाइट और ट्रेनें लेट

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के कारण लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 के पार पहुंच गया है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर पड़ा है और कई विमानों और ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है. दिल्ली एयरपोर्ट से जानेवाले और आनेवाले स्पाइसजेट और इंडिगो के कई विमान प्रभावित हुए हैं. नई दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, गाजियाबाद और पुरानी दिल्ली स्टेशन आने वाली 40 से अधिक ट्रेन लेट हुई हैं. जानकारी के अनुसार पुरी से नई दिल्ली आने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चल रही है.

राजगीर से नई दिल्ली आने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ढाई घंटे से देरी से चल रही है. नई दिल्ली स्टेशन पर आने वाली 28 से अधिक ट्रेनें लेट हैं.

#6ETravelAdvisory: Fog is currently affecting visibility in Delhi, which may result in slow moving traffic and delays in flight schedules. We recommend allowing extra travel time and checking flight status before starting your journey https://t.co/rpnOvAOxQl. Safe travels!