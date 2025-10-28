दिल्ली एसिड अटैक से पाक में 'पीरियड टैक्स' तक, देश-दुनिया और आपके शहर की बड़ी खबरों का पूरा सार

लालू की याचिका: लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में रोजाना सुनवाई न करने की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है. इसलिए वे चाहते हैं कि सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाए.

राहुल करेंगे प्रचार: गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर जिले की सकरा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और फिर दरभंगा में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे.अगले दिन 30 अक्टूबर को राहुल गांधी दरभंगा की बेनीपुर सीट और शेखपुरा की बरबीघा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे.

प्रशांत किशोर के बयान पर विवाद: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बंगाल में ओवैसी साहब कुछ नहीं कर पाए. इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे. प्रशांत किशोर ने सीमांचल के मुस्लिमों को संदेश देते हुए कहा कि भाजपा से नहीं अल्लाह से डरिए और हक का साथ दीजिए. लालटेन में केरोसिन तेल बन जलते रहेंगे तो लालूजी के घर में ही रोशनी होगी.

राजद का बागी नेताओं पर एक्शन: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इन नेताओं में कई पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं. इससे पहले बीजेपी ने 6 और जेडीयू ने 11 बड़े बागी नेताओं को पार्टी से निकाला है.

तेजस्वी के लिए दंडवत परिक्रमा: वैशाली जिले के भगवानपुर में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता केदार प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए छठ व्रत किया दंडवत करते हुए 2 किलोमीटर की दूरी तय करके छठ घाट गए.

यूपी में भी SIR, सपा ने बनाए पीडीए प्रहरी: चुनाव आयोग की एसआईआर की घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी ने SIR PDA प्रहरी बनाने का ऐलान किया है. सपा हर सेक्टर और बूथ स्तर पर SIR PDA प्रहरी बनाएगी. ये पीडीए प्रहरियों का काम बूथों पर वोटर लिस्ट रिवीजन के काम को मॉनिटर करना होगा. ताकि कहीं किसी जायज़ मतदाता का नाम न काट दिया जाए.

UP में मर्डर: रामपुर में एक महिला ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि वह उसकी रोक-टोक से तंग आ चुकी थी. आरोप है कि इस हत्या में उसकी बेटियां भी शामिल थीं. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

संभल में गरजा बुलडोजर: संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर योगी का बुलडोजर चला और करोड़ों रुपये की 27 बीघा सरकारी जमीन पर प्रशासन को मुक्त कराया गया. सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही थी.

अपराधियों के होर्डिंग-पोस्टर: योगी सरकार के सख्त तेवर अब सड़कों पर भी दिख रहे हैं. मुरादाबाद पुलिस ने शहर के बड़े-बड़े चौराहों पर अपराधियों के फोटो वाले होर्डिंग्स लगा दिए हैं.इन होर्डिंग्स में लुटेरों और छीना-झपटी करने वालों के नाम और तस्वीरें साफ-साफ दिखाई जा रही हैं, ताकि लोग सतर्क रहें और अपराधियों की पहचान कर सकें.

फिरोजाबाद में पुलिस एनकाउंटर: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो शातिर अपराधी, अली खान और अजय रावत, पैर में गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार. सोने की चेन लूट के मामले में वांछित दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उनके पैरों में गोली लगी.

पाकिस्तान नागरिक की यूपी में नौकरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर यूपी में नौकरी करने वाली पाकिस्तानी महिला शुमायला खान की याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए शुमायला खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है.

अयोध्या राम मंदिर: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो गया है. मुख्य मंदिर के साथ ही परकोटा के 6 मंदिर भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर भी पूरे हो चुके हैं. इन पर ध्वजदंड और कलश स्थापित हो चुके हैं.

SIR पर टीएमसी सतर्क: TMC लीडर कुणाल घोष ने कहा कि अगर किसी वैध वोटर को परेशान करने की कोई कोशिश हुई तो हम उसका विरोध करेंगे. हमारी राज्य सरकार राज्य के धर्म का पालन करती है. हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग BJP के पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिससे हमें विरोध पर मजबूर होना पड़े.

शिवसेना की चेतावनी: शिवसेना (UBT) के MP अरविंद सावंत ने कहा, जब संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया तो वोट चुराने और बोगस वोट डालने का अधिकार नहीं दिया.यह कौन कर रहा है? सरकार कर रही है. यहां तक कि चुनाव आयोग भी संविधान को बदनाम कर रहा है. यहां तक कि SC भी इस बारे में चुप है.

एमएनएस की चुनौती: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य की मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ होने वाले अपने बड़े विरोध मार्च का एक टीजर वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा था, जब तक वोटर लिस्ट की गंदगी साफ नहीं होती, तब तक महाराष्ट्र में चुनाव कराकर दिखाओ.

दिल्ली पुलिस और बदमाशों में फायरिंग: दिल्ली में द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर थाने इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच गोलियां चली. स्पेशल स्टाफ के पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर बदमाश की गोली लगी. जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली मारकर घायल किया.

दिल्ली एसिड अटैक केस: दिल्ली एसिड अटैक केस में पीड़ित लड़की के पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है. पिता ने कबूला उसने ही जितेंद्र और बाकी 2 आरोपियों को झूठे केस में फंसाने के लिए साजिश रची थी. आरोपी और उसकी बेटी के खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई करने जा रही है.

भारत का अमेरिका से तेल आयात बढ़ा: भारत ने अक्टूबर 2025 में अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है. इसे रूस पर निर्भरता घटाने और अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की दिशा में कदम के रूप में देखा जा रहा है. 27 अक्टूबर तक भारत ने अमेरिका से प्रतिदिन 5.40 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया जो 3 साल में सबसे ज्यादा है.

पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े: पंजाब में सोमवार को इस मौसम में एक दिन में सबसे ज़्यादा 147 पराली जलाने की घटनाएं हुईं, जिससे 15 सितंबर से अब तक ऐसी घटनाओं की कुल संख्या 890 हो गई है, यह जानकारी ऑफिशियल डेटा से मिली. पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) के डेटा से पता चला कि पराली जलाने की ज़्यादातर घटनाएं तरनतारन और अमृतसर ज़िलों में हुईं, क्योंकि कई किसान पराली जलाने से रोकने की राज्य सरकार की अपील को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं.

मॉडल ने लगाए आरोप: ब्राजीलियन मॉडल ने बेंगलुरु के अपार्टमेंट में ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. बेंगलुरु के RT नगर से सेक्शुअल हैरेसमेंट का यह मामला सामने आया है, जहां एक 21 साल की ब्राजीलियन मॉडल ने आरोप लगाया है कि एक फूड डिलीवरी एजेंट ने उसके घर पर ऑर्डर डिलीवर करते समय उसके साथ गलत व्यवहार किया. उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

किसान को जीप से कुचला: मध्य प्रदेश के गुना में जमीन विवाद में कांग्रेस से जुड़े किसान की भाजपा नेता ने जीप से कुचलकर हत्या कर दी. किसान के परिवार पर भी हमला किया गया. एफआईआर के बाद आरोपी को भाजपा से हटा दिया गया है, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है और अन्य फरार हैं.

लेडी डॉक्टर का आरोप: गुजरात के अहमदाबाद में एक लेडी डॉक्टर ने मरीज के परिजनों पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए इलाज करने से मना कर दिया. यह विवाद जब आगे बढ़ तो कैमरे पर लेडी डॉक्टर ने गुस्से में आकर मरीज के पिता को थप्पड़ मार दिया.

हवाई टैंकर की खरीद: भारतीय वायुसेना लंबे अरसे से मध्य-हवा में ईंधन भरने वाले नए विमानों को अपनी ताकत में जोड़ने की कोशिश कर रही है. अब यह इजरायल सरकार की स्वामित्व वाली एक कंपनी से छह हवाई टैंकर विमानों की खरीद के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये का समझौता कर सकती है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव : अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने ऐलान किया है कि वह पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर बांध का निर्माण करेगा. इस पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले पत्रकार नजम सेठी ने धमकी दी है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में बांध बनाया तो उसे बमबारी कर उड़ा दिया जाएगा.