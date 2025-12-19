विज्ञापन
69 गोलियां मारकर भून डाला था, विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने दिल्ली में कराया था मर्डर

रतन सुबह करीब 5 बजे आया नगर में अपने डेयरी के काम के लिए घर से निकले थे, तब उन्हें हमलावरों ने घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी.

  • साउथ दिल्ली के आया नगर में 30 नवंबर को रतन लोहिया की हत्या 69 गोलियां मारकर की गई थी
  • हत्या की वारदात में कुल 72 राउंड फायरिंग हुई और अपराधी काले रंग की Nissan Magnite कार में थे
  • पुलिस को यह जानकारी मिली कि हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने इसे अंजाम दिया
नई दिल्ली:

साउथ दिल्ली के आया नगर में 30 नवंबर के दिन हुए सनसनीखेज मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि 50 वर्षीय रतन लोहिया नामक व्यक्ति की हत्या 69 गोलियां मारकर की गई थी. मौके पर कुल 72 राउंड फायरिंग हुई थी. यह वारदात कार सवार बदमाशों ने अंजाम दी थी.

कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल भी सामने आया है. इनपुट मिले हैं कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने इस हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था. फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और अन्य टीमें शूटरों की तलाश में जुटी हैं.

दो परिवारों की पुरानी दुश्मनी

आया नगर के दो परिवारों के बीच 2024 से रंजिश चल रही थी. मई 2025 में दीपक उर्फ दीपु ने अरुण की हत्या की थी. इस मामले में दीपक और उसके चार साथी जेल में हैं. रतन, जो इस हत्याकांड में मारे गए हैं, दीपक के पिता थे.

वारदात कैसे हुई?

30 नवंबर की सुबह 6:24 बजे पुलिस को आया नगर फेज-5 में फायरिंग की PCR कॉल मिली. मौके पर रतन की लाश खून से लथपथ मिली. शव से 69 गोलियां निकलीं और मौके से कई खाली कारतूस बरामद हुए. CCTV फुटेज में दिखा कि तीन हमलावर एक काले रंग की Nissan Magnite कार में वारदात से पहले और बाद में घूम रहे थे. कार के नंबर प्लेट जानबूझकर हटाए गए थे.

संदिग्ध कौन हैं?

  • अरुण का मामा कमल मुख्य संदिग्ध है, वह और उसका परिवार फरार हैं.
  • दीपक का भाई अंकित भी गायब है और उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया है.
  • कमल का आपराधिक इतिहास है और वह कई मामलों में वांछित है.


पुलिस की कार्रवाई

FIR नंबर 695/2025 दर्ज की गई है. मौके से तीन जिंदा कारतूस और कई खाली शेल बरामद हुए. CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस शूटरों की पहचान करने में जुटी है.

