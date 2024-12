क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

देश की जेल में कैदियों की भीड़ को देखते हुए जमानत पर रिहा हुए आरोपियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी को लेकर बहस शुरू हो गई है.इस व्यवस्था के पैरोकार इसे कम खर्चीला बता रहे हैं. वहीं अदालतें इसे निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देख रही हैं. दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच नवंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी.इस रिपोर्ट का शीर्षक है, 'प्रिजन इन इंडिया: मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रिफार्मेशन एंड डीकंजेशन'. 348 पेज की इस रिपोर्ट का तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने. इस रिपोर्ट में जेल में कैदियों की भीड़ कम करने के कई उपाय बताए गए हैं.

इस रिपोर्ट के पांचवें हिस्से का शीर्षक है 'यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रिजन रिफार्म'.इसका पहला हिस्सा है 'इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर' यानी कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी. इसमें कहा गया है कि आज मनुष्य के जीवन का अधिकांश हिस्सा टेक्नोलॉजी से प्रभावित है. यहां तक कि न्याय तंत्र में भी इलेक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है.इसके लिए ईफाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली पेशी और सुनवाई और अदालत की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रिमिंग का उदाहरण दिया गया है. यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में पहली बार मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट-2023 की धारा-29 के में कैदियों की निगरानी इलेक्ट्रानिक डिवाइस से करने की बात की गई है. इसमें कहा गया है, ''कैदियों को इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की शर्त पर कैदियों को छुट्टी दी जा सकती है. यह कैदियों पर निर्भर है कि वो अपनी आवाजाही और गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनना चाहते हैं या नहीं.इसमें कोई उल्लंघन पाए जाने पर छुट्टी को रद्द किया जा सकता है. और उनको भविष्य में छुट्टी देने पर पाबंदी लगाई जा सकती है.

