दिव्यांग छात्र ने जन्मदिन की कुछ ऐसे दी बधाई की भावुक हो गईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देखें वीडियो 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है. इस खास मौक पर उन्होंने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के छात्रों के साथ कुछ वक्त बिताया. राष्ट्रपति मुर्मू के जन्मदिन के मौके पर इस संस्थान के छात्रों ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया. राष्ट्रपति मुर्मू इन दिव्यांग छात्रों की प्रस्तुति को देखकर भावुक हो गईं.

#WATCH | Dehradun | President Droupadi Murmu gets emotional as the students of the National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities extend birthday wishes to her with a song. pic.twitter.com/I8bfcJfYlq