पुल ढहे, लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद... पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही, 14 की मौत

रात भर हुई लगातार बारिश ने पूरे उत्तर बंगाल में भारी तबाही मचाई है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है.

  • उत्तर बंगाल में रात भर हुई भारी बारिश और भूस्खलन से दार्जिलिंग में 14 लोगों की मौत हुई है
  • दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क भूस्खलन के कारण टूट गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूटा
  • दार्जिलिंग के टाइगर हिल, रॉक गार्डन सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थल और टॉय ट्रेन सेवाएं सुरक्षा कारणों से बंद
दार्जिलिंग:

उत्तर बंगाल में रात भर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. दार्जिलिंग के मिरिक और सुखिया पोखरी में भूस्खलन के कारण 14 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने कहा है कि दार्जिलिंग जिला पुलिस द्वारा जारी बचाव अभियान के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है. बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है. इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है.     

सिक्किम और दार्जिलिंग में कहां-कहां रास्‍ते बंद 

  • चित्रे, सेल्फी दारा और अन्य स्थानों पर भूस्खलन के कारण NH10 कई स्थानों पर बंद. 
  • NH717A पर कई भूस्खलन स्थलों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है.
  • पनबू से कलिम्पोंग जाने वाली सड़क खुली है. 
  • तीस्ता बाजार होते हुए कलिम्पोंग से दार्जिलिंग जाने वाली सड़क रबीजोरा के पास और नदी के किनारे तीस्ता बाजार क्षेत्र में बाढ़ का पानी. बाजार बंद है.
  • कोरोनेशन ब्रिज के रास्ते सिक्किम और दार्जिलिंग पहाड़ियों की ओर जाने वाला संपर्क अवरुद्ध हो गया है. पुलिस ने यात्रियों से कलिम्पोंग जिले में लावा-गोरुबाथन मार्ग का उपयोग करने का आग्रह किया है.

सड़कें डूबीं, दुधेय में पुल को भारी नुकसान... बंगाल में बारिश का कोहराम

रात भर हुई लगातार बारिश ने पूरे उत्तर बंगाल में भारी तबाही मचाई है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है. इससे दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी तथा दिलाराम के बीच मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई है. रोहिणी रोड, कुर्सेओंग में कई जगहों पर जलभराव हो गया है. दुधेय में एक पुल को भारी नुकसान पहुंचा है और उसे बंद कर दिया गया है. जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भारी बारिश की खबर है. कूचबिहार में जगह-जगह जलभराव हो गया है.

सिक्किम के सभी जिलों के लिए IMD का रेड अलर्ट

सिक्किम में भारी बारिश के कारण लोग सहमे हुए हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की आशंका जता दी थी. आईएमडी ने 5 अक्टूबर को सुबह 12:40 बजे और 03:40 बजे सिक्किम के सभी छह जिलों के लिए दो रेड अलर्ट जारी किये थे, जिसमें मध्यम गरज के साथ बिजली गिरने, भारी बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया गया. सुबह 06:40 बजे तक, IMD ने चेतावनी को ऑरेंज अलर्ट में अपग्रेड कर दिया. आईएमडी ने 30 सितंबर से इस क्षेत्र में बारिश का अनुमान जताया था, जो 7 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है. 

टाइगर हिल, रॉक गार्डन सहित सभी पर्यटन स्थल बंद

मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भूटान में बारिश के कारण बिगड़ी स्थिति की वजह से उत्तर बंगाल में अचानक बाढ़ आ सकती है. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) ने दार्जिलिंग के टाइगर हिल और रॉक गार्डन सहित पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला किया है. दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं. अधिकारी निवासियों और यात्रियों से सावधानी बरतने और सड़क व मौसम की स्थिति पर अपडेट रहने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि बचाव और राहत अभियान जारी है.

