विज्ञापन
विशेष लिंक

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही, 14 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

Read Time: 3 mins
Share
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही, 14 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
  • उत्तर बंगाल में लगातार हुई भारी बारिश ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग के पहाड़ी इलाकों को प्रभावित किया है
  • भूस्खलन के कारण बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे कई क्षेत्रों का संचार बाधित हो गया है
  • पीएम मोदी ने दार्जिलिंग में हुई जनहानि पर दुख जताते हुए लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर बंगाल में रात भर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है.  भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है. बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है. इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है. इसी बीच पीएम मोदी ने दार्जिलिंग में हुई जनहानि पर दुख जताया है. उन्होंने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार से बचाव कार्य में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने का अनुरोध किया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि, "उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश के कारण, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और डुआर्स के मैदानी इलाकों से संचार और परिवहन संपर्क लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है. सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया है."

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि हजारों निवासी फंसे हुए हैं और जरूरी आपूर्ति व सेवाओं के बिना कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. हताहतों की खबरें भी आ रही हैं, जिनका विवरण अभी पता नहीं चल पाया है.

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से आग्रह करता हूं कि वे तुरंत संसाधन जुटाएं और इन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क की शीघ्र बहाली के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें. इसके अतिरिक्त, संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए भोजन, पानी, दवाइयां और अस्थायी आश्रयों समेत राहत सामग्री के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि इस संकट को और बढ़ने से रोका जा सके. उत्तर बंगाल में हमारे साथी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए."

'भारी बारिश से बुनियादी ढांचे को हुआ नुकसान'

दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण हुए भारी नुकसान के बारे में जानकर मुझे बेहद दुख हुआ है. उन्होंने बताया कि मौतें हुई हैं, संपत्ति का नुकसान हुआ है और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Bengal Rain, Bengal Landslide, Bihar Chapra Rain, Bengal And Sikkim Weather
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com