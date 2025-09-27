उत्तराखंड, ओडिशा समेत इन राज्यों में तेज बारिश के आसार, कहां गर्मी से होगा बुरा हाल, जानिए लेटेस्ट वेदर अपडेट

देश का मौसम अजब-गजब रंग दिखा रहा है. कभी तेज बारिश (Rain Alert) तो कहीं भीषण गर्मी से बुरा हाल है. मौसम मानो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है. कहीं लोग बारिश से परेशान हैं तो कहीं चिलचिलाती धूप से बेहाल हैं. उत्तर भारत से मॉनसून की विदाई भले की हो गई हो लेकिन देश के कई राज्यों में अब भी यह एक्टिव है. अब भी कई राज्यों में मॉनसून का असर देखा जा रहा है और झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए 27, 28, 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली, यूपी से लौटा मॉनसून पर इन राज्यों में आफत की बारिश के आसार, जानिए लेटेस्ट वेदर अपडेट

The weather is changing, winds are shifting, skies are clearing, and the southwest monsoon is slowly withdrawing from India. The Southwest Monsoon begins its gradual retreat from India. pic.twitter.com/yGCKOuhyx1 — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2025

कैसा है दिल्ली का मौसम?

दिल्ली से मॉनसून वापस जा चुका है. तेज गर्मी का दौर फिर से लौट आया है. तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं. 27 सितंबर को राजधानी में मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई आशंका नहीं है. दिल्ली से मॉनसून 24 सितंबर को वापस लौट चुका है. बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है. अन्य राज्यों से भी मॉनसून की विदाई का दौर जारी है. दिल्ली-एनसीआर में 29 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है.

इन जगहों पर रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी है. IMD ने मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 से 30 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है.

Photo Credit: Reuters

कैसा है यूपी का मौसम?

लखनऊ समेत राज्य के ज्यादातर हिस्से इन दिनों गर्मी और उमस से परेशान हैं. फिलहाल इस गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक बारिश का कोई अलर्ट नहीं है.

इन जगहों पर बारिश का अलर्ट

IMD के अलर्ट के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून फिर से असर दिखाएगा. 27, 28, 29 और 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में कई जगहों पर हल्की तो कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान आंधी, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं. 27-30 सितंबर तक मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सिक्किम, और विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.