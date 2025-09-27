विज्ञापन
उत्तराखंड, ओडिशा समेत इन राज्यों में तेज बारिश के आसार, कहां गर्मी से होगा बुरा हाल, जानिए लेटेस्ट वेदर अपडेट

मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी है. IMD ने मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 से 30 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है.

उत्तराखंड, ओडिशा समेत इन राज्यों में तेज बारिश के आसार, कहां गर्मी से होगा बुरा हाल, जानिए लेटेस्ट वेदर अपडेट
देश के कई हिस्सों में आज बारिश का अलर्ट.
  • देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और 27 से 30 सितंबर तक भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
  • दिल्ली में मॉनसून वापस लौट चुका है और 29 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, तेज गर्मी और उमस है.
  • ओडिशा में रेड अलर्ट, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश की चेतावनी है.
नई दिल्ली:

देश का मौसम अजब-गजब रंग दिखा रहा है. कभी तेज बारिश (Rain Alert) तो कहीं भीषण गर्मी से बुरा हाल है. मौसम मानो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है. कहीं लोग बारिश से परेशान हैं तो कहीं चिलचिलाती धूप से बेहाल हैं. उत्तर भारत से मॉनसून की विदाई भले की हो गई हो लेकिन देश के कई राज्यों में अब भी यह एक्टिव है. अब भी कई राज्यों में मॉनसून का असर देखा जा रहा है और झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए 27, 28, 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

कैसा है दिल्ली का मौसम?

दिल्ली से मॉनसून वापस जा चुका है. तेज गर्मी का दौर फिर से लौट आया है. तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं. 27 सितंबर को राजधानी में मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई आशंका नहीं है. दिल्ली से मॉनसून 24 सितंबर को वापस लौट चुका है. बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है. अन्य राज्यों से भी मॉनसून की विदाई का दौर जारी है. दिल्ली-एनसीआर में 29 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है.

इन जगहों पर रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी है. IMD ने मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 से 30 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है.

कैसा है यूपी का मौसम?

लखनऊ समेत राज्य के ज्यादातर हिस्से इन दिनों गर्मी और उमस से परेशान हैं. फिलहाल इस गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक बारिश का कोई अलर्ट नहीं है.

इन जगहों पर बारिश का अलर्ट

IMD के अलर्ट के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून फिर से असर दिखाएगा. 27, 28, 29 और 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश,  उत्तराखंड और राजस्थान में कई जगहों पर हल्की तो कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान आंधी, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं. 27-30 सितंबर तक मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सिक्किम, और विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

