तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जेफरी एपस्टीन से संबंध वाली खबरों पर चुप्‍पी तोड़ दी है. दलाई लामा के ऑफिस ने अमेरिकी यौन अपराधी और तस्कर जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलों में अपना नाम सामने आने की खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित दलाई लामा ऑफिस द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'हम स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि परम पावन ने कभी भी जेफरी एपस्टीन से मुलाकात नहीं की है और न ही उन्होंने अपनी ओर से किसी को भी उनसे मिलने या बातचीत करने की अनुमति दी है.'

दलाई लामा के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, 'एपस्टीन फाइल्‍स से जुड़ी कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों में 14वें दलाई लामा को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन इन बातों में कोई सच्‍चाई नहीं हैं.'

Press Statement



Some recent media reports and social media posts concerning the “Epstein files” are attempting to link His Holiness the Dalai Lama with Jeffrey Epstein.



We can unequivocally confirm that His Holiness has never met Jeffrey Epstein or authorised any meeting or… pic.twitter.com/QtV6B3Wr0u — Dalai Lama (@DalaiLama) February 8, 2026

दरअसल, कई मीडिया खबरों में ऐसा कहा गया है कि दलाई लामा का नाम एपस्‍टीन फाइलों में '169' बार दर्ज है. हालांकि, ऐसी कोई फाइल सामने नहीं आई है, जिसमें दलाई लामा का नाम है. तिब्बती कार्यकर्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि किसी भी अपराध का सबूत ज़िक्र होना नहीं है.

