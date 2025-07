‘दुनिया को मिलेगा अगला दलाई लामा’, बौद्ध आध्यात्मिक गुरु ने बताया कैसे होगा चुनाव- चीन की पैनी नजर

Dalai Lama 90th Birthday: तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा ने बुधवार, 2 जुलाई को इस बात की पुष्टि कर दी की दुनिया को अगला दलाई लामा मिलेगा. दलाई लामा के पुनर्जन्म की परंपरा जारी रहेगी. तिब्बती बौद्धों का मानना ​​है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म उनकी आध्यात्मिक विरासत को जारी रखने के लिए होता है. मौजूदा दलाई लामा (असल नाम तेनजिन ग्यात्सो) 14वें दलाई लामा हैं और वे 6 जून को 90 वर्ष के हो जाएंगे. लंबे समय से यह उम्मीद की जा रही थी कि अपने 90वें जन्मदिन के अवसर पर बताएंगे कि उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और उसे कैसे चुना या खोजा जाएगा.

बुधवार को दलाई लामा ने सीनियर बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया. बयान में उन्होंने यह भी बताया कि अगले दलाई लामा का चुनाव कैसे होगा. उनका पूरा बयान यह रहा:

"24 सितंबर 2011 को, तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं के प्रमुखों की एक बैठक में, मैंने तिब्बत के भीतर और बाहर साथी तिब्बतियों, तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों और तिब्बत- तिब्बतियों के साथ संबंध रखने वाले लोगों के सामने एक बयान दिया था कि क्या दलाई लामा की संस्था जारी रहनी चाहिए. मैंने कहा, "1969 में ही, मैंने स्पष्ट कर दिया था कि संबंधित लोगों को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या दलाई लामा का पुनर्जन्म भविष्य में भी जारी रहना चाहिए."

मैंने यह भी कहा, "जब मैं लगभग नब्बे वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं के उच्च लामाओं, तिब्बती जनता और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वाले अन्य संबंधित लोगों से परामर्श करूंगा, ताकि यह फिर से मूल्यांकन किया जा सके कि दलाई लामा की संस्था जारी रहनी चाहिए या नहीं."

