प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें प्रेम और धैर्य का प्रतीक बताया. उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दलाई लामा के संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान की भावना को प्रेरित किया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं 1.4 अरब भारतीयों के साथ मिलकर परम पावन दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक रहे हैं. उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है. हम उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हैं."

I join 1.4 billion Indians in extending our warmest wishes to His Holiness the Dalai Lama on his 90th birthday. He has been an enduring symbol of love, compassion, patience and moral discipline. His message has inspired respect and admiration across all faiths. We pray for his…