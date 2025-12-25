ओडिशा में नक्सलियों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में मारे गए 23.65 लाख के इनामी तीन माओवादी 

Odisha Maoist Encounter: ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में बड़ा ऑपरेशन सफल रहा. इस एनकाउंटर में एक महिला सहित तीन माओवादी मारे गए, जिन पर कुल 23.65 लाख रुपये का इनाम था. यह घटना बुधवार रात बेलघर थाना क्षेत्र के गुम्मा जंगल में हुई.

कैसे हुई मुठभेड़?

पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने पर ओडिशा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की एक छोटी मोबाइल टीम ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया. इसी दौरान उनका सामना माओवादियों से हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई. दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें दो पुरुष नक्सली मौके पर ही मारे गए.

कौन थे मारे गए नक्सली?

पुलिस ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान सीपीआई (माओवादी) के क्षेत्र समिति सदस्य बारी उर्फ राकेश और दलम सदस्य अमृत के रूप में हुई है. बारी रायगड़ा के एरिया कमेटी का सदस्य था और सुकमा का रहने वाला था, जबकि अमृत सप्लाई दलम से जुड़ा था और बीजापुर का निवासी था. इन दोनों पर कुल 23.65 लाख रुपये का इनाम था.

महिला नक्सली का शव बरामद

मुठभेड़ के बाद गुरुवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया. उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

बरामद हथियार और सामान

सुरक्षा बलों ने मौके से एक रिवॉल्वर, एक .303 कैलिबर की बंदूक और एक वॉकी-टॉकी बरामद किया है. यह ऑपरेशन नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम माना जा रहा है.

