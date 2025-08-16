मुंबई दही हांडी प्रतियोगिता में 10 मंजिला ऊंचा मानव पिरामिड, जोगेश्वरी की टीम ने बनाया रिकॉर्ड

Dahi Handi Competition in Mumbai: देश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन भी हो रहा है. महाराष्ट्र के मुंबई की दही हांडी प्रतियोगिता पर हर साल सबकी नजरें टिकी होती है. इस बार मुंबई में जोगेश्वरी के कोकण नगर गोविंदा पथक ने दही हांडी प्रतियोगिता में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इस टीम ने 10 मंजिले मकान की ऊंचाई जितनी ह्यूमन पिरामिड बनाकर नया इतिहास रच दिया. यह 2025 का पहला 10 मंजिला विश्व रिकॉर्ड है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के संस्कृति दही हांडी कार्यक्रम में इस पथक ने 10 थर की मानवी पिरामिड रचकर इतिहास रच दिया. इस सफलता पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने खुशी व्यक्त की.

जोगेश्वरी के जय जवान मित्र मंडल के नाम था पुराना रिकॉर्ड

मंत्री ने बताया कि ये एक अनोखा रिकॉर्ड है. इसके पहले जोगेश्वरी के ही जय जवान मित्र मंडल गोविंदा पथक ने लगातार 5 साल 9 थर याने 9 मंजिल की ऊंचाई वाला ह्यूमन पिरामिड बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. 2025 की पहली दहीहंडी में जोगेश्वरी के गोविंदा पथक ने 10-मंजिला ह्यूमन पिरामिड बनाकर नया इतिहास रच दिया.

ठाने में परिवहन मंत्री द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बना रिकॉर्ड

मालूम हो कि पूरे महाराष्ट्र में दहीहंडी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस साल का पहला और सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड ठाणे में बना. जोगेश्वरी के कोकण नगर गोविंदा पथक ने 10-मंजिला मानव पिरामिड बनाकर इतिहास रच दिया. यह रोमांचक घटना ठाणे के संस्कृती दहीहंडी उत्सव में देखने को मिली, जिसका आयोजन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक करते हैं.

एक के ऊपर एक चार गोविंदाओं को खड़ा किया

इस साल की दही हांडी प्रतियोगिता में कोकण नगर गोविंदा पथक ने सभी को चौंका दिया. उन्होंने न सिर्फ 10 थरों (परतों) का पिरामिड सफलतापूर्वक बनाया, बल्कि इसमें 'चार एक्का' यानी एक के ऊपर एक चार गोविंदाओं को खड़ा करके अपनी ताकत और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया.

परिवहन मंत्री ने कहा- यह केवल रिकॉर्ड नहीं, एकाग्रता और टीम वर्क का प्रतीक

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह 2025 का पहला 10-मंजिला पिरामिड है, जिसने विश्व रिकॉर्ड की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है. इस जीत के बाद पूरे मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यक्रम में मौजूद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए गोविंदा पथक की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "यह केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एकाग्रता, टीम वर्क और संगठन का प्रतीक है

वर्ली इलाके में विधायक आदित्य ठाकरे प्रतियोगिता में दिखे सक्रिय

इधर राजनीतिक दृष्टि से अहम माने जाने वाले मुंबई के वर्ली इलाके में आज दही हांडी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे दिनभर कई जगहों पर पहुंचकर अपने क्षेत्र की दही हांडी परंपरा और इतिहास का हिस्सा बनते नज़र आ रहे है. वहीं, NM जोशी मार्ग पर गोविंदा पथक पहुंचकर सलामी दे रहे हैं और टीमें पुरस्कार भी प्राप्त कर रही हैं.

