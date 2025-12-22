पंजाब पुलिस के पूर्व IPS अमर सिंह चहल ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में हालत नाजुक

पंजाब से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 2015 के बहुचर्चित बेअदबी और फरीदकोट गोलीबारी कांड के आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया. मिली जानकारी के अनुसार, उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने मौके से बरामद सुसाइड नोट में ऑनलाइन फ्रॉड से हुई भारी आर्थिक हानि और मानसिक तनाव का जिक्र बताया गया है. पटियाला SSP वरुण शर्मा ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला आत्महत्या का लग रहा है और जांच जारी है.

अमर सिंह चहल 2015 के फरीदकोट गोलीकांड मामले में आरोपी थे. पंजाब पुलिस की SIT ने 2023 में इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें चहल का नाम भी था.