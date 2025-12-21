विज्ञापन
हम नहीं वो गद्दार हैं... पीएम मोदी के देशद्रोही वाले बयान पर बोले खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि MGNREGA गरीबों के लिए जीवन रेखा है. वे जानबूझकर इसे खत्म कर रहे हैं और गरीब ग्रामीणों और खेतिहर मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहते हैं. इ

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के 'देशद्रोही'वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है. उन्होंने ने रविवार को कहा कि गद्दार वे हैं हम नहीं है. हम देश के हित में जो भी उचित होगा,वह करेंगे, लेकिन हम आतंकवादियों, घुसपैठियों या किसी और का समर्थन नहीं करेंगे. खरगे ने कहा कि जी राम जी बिल के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं. हमने प्रत्येक राज्य और जिले में अपने लोगों को पहले ही बता दिया है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए. इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए. कई और विपक्षी दल भी हमारा समर्थन कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि MGNREGA गरीबों के लिए जीवन रेखा है. वे जानबूझकर इसे खत्म कर रहे हैं और गरीब ग्रामीणों और खेतिहर मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहते हैं. इसीलिए हमने एमएनआरईजीए कानून को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, और इसके सभी प्रावधान यथावत रहने चाहिए. मैं नए कानून की निंदा करता हूं, जो केवल सरकार की मदद कर रहा है.

पहले, इसमें 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का योगदान होता था, लेकिन अब इसे बदलकर 60-40 कर दिया गया है. इसका मतलब है कि वे राज्यों की मदद नहीं करना चाहते. वे राज्य सरकारों से पैसा चाहते हैं और अपना योगदान कम करना चाहते हैं. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें गरीबों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है. 

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज असम के नमरूप में नई अमोनिया‑यूरिया फर्टिलाइज़र परियोजना का भूमिपूजन करने के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था. सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने हमेशा असम और उत्तर‑पूर्व के विकास का विरोध किया है.

प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ने असम के महान कलाकार भूपेन हज़ारिका का उस समय अपमान किया था, जब भाजपा सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया.उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम के नागांव जिले में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के फैसले का भी विरोध किया.

कांग्रेस को असम के लोगों से लगाव नहीं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को असम के लोगों से कोई लगाव नहीं है, बल्कि वह अवैध घुसपैठियों के प्रति झुकी हुई है. PM ने कहा था कि कांग्रेस ने उन घुसपैठियों का समर्थन किया जिन्होंने असम की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वही उनका वोट बैंक हैं. भाजपा ने हमेशा असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा की है.

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि पहले किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थीं. जो काम कांग्रेस को उस समय करना था, उसने नहीं किया. इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है.

