तबाही मचाने आ रहा चक्रवाती तूफान 'Dana', ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट; इन राज्यों पर भी होगा असर

चक्रवाती तूफान 'दाना' के 24 अक्टूबर को उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पुरी और सागर द्वीप समूह के बीच पहुंचने की आशंका है. पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर विकसित कम दबाव का क्षेत्र 22 अक्टूबर की सुबह तक तीव्र हो सकता है.

Pre Cyclone Watch:

The Low-Pressure Area over the Eastcentral Bay of Bengal is very likely to move northwestwards and intensify into a depression by 22nd October morning.