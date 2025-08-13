CBI ने पश्चिम बंगाल पोस्ट-पोल हिंसा के रेप केस के भगोड़े आरोपी को किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बाद हुई पोस्ट-पोल हिंसा से जुड़े एक रेप केस में CBI ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी मीर उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को 12 अगस्त 2025 को गाजियाबाद के इलायचीपुर इलाके में एक मस्जिद के पास से पकड़ा गया.

CBI ने यह केस 30 अगस्त 2021 को दर्ज किया था. आरोप है कि 4 मई 2021 को आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था. इस मामले में CBI ने 5 मई 2022 को तमलुक, पुरबा मेदिनीपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

25 सितंबर 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. नोटिस भेजे जाने के बावजूद न तो आरोपी और न ही उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद 2 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और CBI को 13 अगस्त 2025 को उसे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.

तकनीकी इनपुट और लगातार खोजबीन के बाद CBI की टीम ने आरोपी को गाजियाबाद से दबोच लिया. आज यानी 13 अगस्त को उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा.