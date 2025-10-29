विज्ञापन
तेलंगाना में मोंथा तूफान का प्रकोप, कुरनूल में राजमार्ग बहा, हनुमाकोंडा में जलभराव

हैदराबाद और श्रीशैलम के बीच यातायात बाधित हो गया है. इसके अलावा हनुमाकोंडा में भी भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. भारी बारिश की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. 

  • चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण तेलंगाना में भारी बारिश से सेकुरनूल जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया है
  • कुरनूल जिले के लतीपुर गांव के पास हैदराबाद-श्रीशैलम राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा बह गया
  • हनुमाकोंडा में लगातार हो रही भारी बारिश से घरों में पानी भर गया और लोगों को अत्यधिक परेशानी हुई है
तेलंगाना:

चक्रवाती तूफान मोंथा का तेलंगाना में भयंकर प्रभाव दिख रहा है. भारी बारिश की वजह से कुरनूल जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया है. रातभर हुई भारी बारिश के कारण, नगर कुरनूल जिले के उप्पुनुंतला मंडल के लतीपुर गांव के पास हैदराबाद-श्रीशैलम राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है. 

इस वजह से हैदराबाद और श्रीशैलम के बीच यातायात बाधित हो गया है. इसके अलावा हनुमाकोंडा में भी भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. भारी बारिश की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है.

सड़कें पानी से भरे तालाबों जैसी दिख रही हैं. हनुमाकोंडा बस स्टैंड के पास भी भीषण जाम लग गया है. साथ ही एंबुलेंस भी जाम में फंस गई है. मरीजों और वाहन चालकों को यातायात की अव्यवस्था में फँसे होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

