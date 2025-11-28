100 किमी की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश... तूफान दित्वा इन राज्यों में बरपा सकता है कहर

चक्रवाती तूफान 'दित्‍वा' श्रीलंका के तटीय इलाकों और दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, यह तूफान 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है. इसे लेकर तटीय निवासियों और मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. तूफान के कारण तेज हवाएं चलने और अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया है.

आईएमडी के अनुसार, पिछले छह घंटों के दौरान दित्‍वा 10 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है. भारतीय समयानुसार, शुक्रवार को रात 02:30 बजे अक्षांश 8.1 डिग्री उत्तर और देशांतर 81.2 डिग्री पूर्व के पास केंद्रित था, जो त्रिंकोमाली से करीब 50 किमी दक्षिण, बट्टिकलोवा से 70 किमी उत्तर-पश्चिम, हंबनटोटा से 220 किमी उत्तर, पुडुचेरी से 460 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और चेन्नई से 560 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में स्थित था.

कहीं हल्‍की तो कहीं पर भारी बारिश

चक्रवात के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले श्रीलंका तट के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर और समीपवर्ती समुद्र की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी वर्षा का अनुमान है.

27 नवंबर को तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि दक्षिणी तमिलनाडु में भारी वर्षा दर्ज की गई. रामनाथपुरम, तंजावुर, तिरुवरूर, पुदुक्कोट्टई और नागपट्टिनम जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई.

इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना

28 नवंबर को दक्षिणी तमिलनाडु के कई स्थानों और राज्य के उत्तरी भागों, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और पुदुक्कोट्टई जिलों में एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है. रामनाथपुरम, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, मयिलादुथुराई, अरियालुर और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है तो थूथुकुडी, विरुधुनगर, मदुरै, पेरम्बलूर, कुड्डालोर और पुडुचेरी के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और रानीपेट में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कृष्णगिरि, धर्मपुरी जिलों और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 1 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है.

इसके साथ ही तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गुरुवार को 35-45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं देखने को मिली.

1 दिसंबर तक तेज हवाएं भी करेंगी परेशान

28 नवंबर को तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई तटीय स्थानों पर हवाओं की गति बढ़कर 40-50 किमी प्रति घंटे होने का अनुमान है. मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन इलाके में 65-75 किमी प्रति घंटे से लेकर 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं. इन हवाओं के 70-80 किमी प्रति घंटे से लेकर 90 किमी प्रति घंटे तक होने का अनुमान है.

29 नवंबर की सुबह से 30 नवंबर की सुबह के बीच हवा की गति बढ़कर 80-90 किमी प्रति घंटे हो सकती है, जिसमें 100 किमी प्रति घंटे तक के तेज झोंके भी शामिल हैं और उसके बाद धीरे-धीरे कम हो जाएगी.

उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं और आज इनके 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने का अनुमान है.

29 नवंबर की सुबह से 30 नवंबर की शाम तक हवा की गति 70-80 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 90 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं 1 दिसंबर से हवा की गति में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है.

दक्षिणी तमिलनाडु तट के साथ 29 नवंबर से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक 55-65 किमी प्रति घंटे से लेकर 75 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाओं के 60-70 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 29 नवंबर की सुबह से 30 नवंबर की सुबह के बीच 80-90 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर शुक्रवार शाम से 35-45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है.

दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और लक्षद्वीप तथा केरल के तटों पर 28 और 29 नवंबर को 45-55 किमी प्रति घंटे से लेकर 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

मछुआरों के लिए आईएमडी ने जारी की एडवाइजरी

आईएमडी ने मछुआरों को सख्त सलाह दी है कि वे 1 दिसंबर तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र और तमिलनाडु-पुडुचेरी तट पर न जाएं, जो लोग पहले से ही समुद्र में हैं उनसे तुरंत निकटतम तट पर लौटने का आग्रह किया गया है.

