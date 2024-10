मौसम विभाग के आज शाम जारी बुलेटिन के मुताबिक, बंगाल की पूर्व-मध्य खाड़ी पर स्थित अवदाब का क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ा है. यह पारादीप (ओडिशा) से करीब 690 किमी दक्षिणपूर्व, सागर द्वीप (पश्चिम बंगाल) से 740 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व और खेपुपारा (बांग्लादेश) से 710 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में है. इसके पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और 23 अक्टूबर तक बंगाल की पूर्व-मध्य खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रबल संभावना है.

Deep Depression over eastcentral Bay of Bengal (Cyclone Alert for Odisha and West Bengal coasts: Yellow Message)



