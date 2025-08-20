रेलवे का नया लगेज रूल: अब ट्रेन में तय वजन से ज्यादा सामान ले गए तो लगेगा चार्ज, जान लें कितनी है फ्री लिमिट

अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब रेलवे भी यात्रियों के बैग और लगेज पर वैसे ही नियम (Indian Railways Luggage Rules) लागू करने जा रहा है जैसे एयरपोर्ट पर होते हैं. मतलब साफ है किअब ट्रेन में तय वजन लिमिट (Train Luggage Limit 2025) से ज्यादा सामान ले जाने पर अब जुर्माना देना पड़ेगा या फिर उसे पार्सल की तरह बुक कराना होगा. वहीं, बिना बुकिंग वालों को पेनाल्टी भी भरना पड़ सकता है.

लेकिन कितना सामान मुफ्त ले जाने की छूट मिलेगी और किन स्टेशनों से यह नियम लागू होगा... आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

रेलवे का नया लगेज रूल

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए लगेज नियमों (Indian Railways Luggage Policy) को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अब स्टेशनों पर बैग और ट्रैवल लगेज का वजन और साइज दोनों तय सीमा में रखने होंगे.

नए नियम के तहत, फ्री सामान ले जाने की लिमिट कोच के हिसाब से अलग-अलग होगी.

फर्स्ट एसी क्लास के यात्री 70 किलो तक का सामान मुफ्त ले जा सकेंगे.

सेकंड एसी क्लास में यह लिमिट 50 किलो होगी.

थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रियों को 40 किलो तक सामान की छूट होगी.

जनरल क्लास में यात्रा करने वालों को 30 किलो तक फ्री सामान ले जाने की अनुमति होगी.

इसके अलावा, हर यात्री को 10 किलो तक अतिरिक्त सामान की छूट भी मिलेगी. लेकिन अगर इससे ज्यादा वजन पाया गया तो सामान को पार्सल के तौर पर बुक कराना होगा.

इन स्टेशनों से होगी शुरुआत

रेलवे ने इस नियम (Indian Railway New Rules 2025) की शुरुआत पहले चरण में उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के स्टेशनों से करने का फैसला किया है. इसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ चारबाग, बनारस, छिवकी, सूबेदारगंज, टूंडला, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन शामिल हैं.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह नियम यात्रियों पर बोझ नहीं बल्कि उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी है. अक्सर बिना बुकिंग का ज्यादा सामान ले जाने से कोच में भीड़ और दिक्कत बढ़ती है, वहीं सुरक्षा का भी खतरा रहता है.

एयरपोर्ट जैसी होगी लगेज चेकिंग

रेलवे ने साफ किया है कि अब यात्रियों के बैग की जांच एयरपोर्ट की तरह होगी. इसके लिए स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और स्कैनर लगाए जाएंगे. हर एंट्री और एग्जिट गेट पर सामान की स्कैनिंग होगी और बैग पर टैग भी लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, अगर किसी का बैग तय साइज से बड़ा होगा तो भी पेनल्टी लग सकती है, भले ही वजन लिमिट से कम हो.

ऐसे में अगली बार जब आप ट्रेन से सफर करने निकलें, तो यह जरूर ध्यान रखें कि आपका लगेज तय सीमा से ज्यादा न हो, वरना सफर के दौरान जुर्माना या एक्सट्रा चार्ज देना पड़ सकता है.

