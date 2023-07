ED को GSTN के साथ सूचना साझा करने की अनुमति देने के मामले पर CTI ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र

सीटीआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर उन्‍हें अपनी आशंकाओं से अवगत कराया है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सरकार ने धन शोधन रोधक अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को माल एवं सेवा कर नेटवर्क (goods and services tax Network) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. GST काउंसिल की 11 जुलाई को मीटिंग प्रस्तावित है. इसे लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्‍ट्री (Chamber of Trade and Industry) ने केंद्रीय वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्‍हें अपनी आशंकाओं से अवगत कराया है. पत्र में कहा गया है कि इस मुद्दे पर भी जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए. इसलिए ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना संदेहास्‍पद है. साथ ही सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी सलाह लेनी चाहिए. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से 3 दिन पहले जीएसटी के बारे में ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना आश्चर्य पैदा करता है और इसको लेकर गम्भीर आशंकाएं पैदा हो गई हैं.