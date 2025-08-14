विज्ञापन
1,740 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में बेस्ट फूड्स के पूर्व MD गिरफ्तार, ED ने की बड़ी कार्रवाई

ED ने 15 से 17 जुलाई 2025 के बीच करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5 लग्ज़री गाड़ियां फ्रीज कीं.

  • ईडी ने बेस्ट फूड्स लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश गुप्ता को बैंक फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया
  • दिनेश गुप्ता पर 1,740 करोड़ रुपये के लोन की हेराफेरी का आरोप है, जो बैंकों के कंसोर्टियम से लिया गया था
  • ED ने करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला में कई ठिकानों पर छापेमारी कर पांच लग्जरी गाड़ियां फ्रीज कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेस्ट फूड्स लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है. दिनेश गुप्ता पर 1,740 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है. अदालत में पेशी के बाद उन्हें 6 दिन की ED कस्टडी में भेजा दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बैंक फ्रॉड केस की जांच 2020 में CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बेस्ट फूड्स लिमिटेड और दूसरी कंपनियों पर आरोप था. ये कंपनी देश की सबसे बड़ी प्रीमियम बासमती चावल प्रोसेसिंग कंपनियों में से एक है, जिस पर बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए 1,740 करोड़ रुपये के लोन की हेराफेरी का आरोप है.

कई जगहों पर की छापेमारी

ED ने 15 से 17 जुलाई 2025 के बीच करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5 लग्ज़री गाड़ियां फ्रीज कीं, जिन्हें अपराध से कमाई गई रकम से खरीदा गया माना जा रहा है.

सच छुपाने के लिए बनाई गईं शेल कंपनियां

जांच में सामने आया कि दिनेश गुप्ता ने कंपनी के लिक्विडेशन के दौरान नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी की और 75 से ज्यादा शेल कंपनियां (जो उनके रिश्तेदारों के नाम पर थीं) के जरिए कंपनी की संपत्तियां खरीदवाईं, जिससे कानूनी और वित्तीय जांच से बचा जा सके. ED को जांच में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां भी मिली हैं, जो कथित तौर पर बैंकों से हेराफेरी कर खरीदी गईं.

मामले की जांच जारी

ED का कहना है कि टीम अभी इस फर्जीवाड़े में शामिल बाकी लोगों और पैसों के पूरे ट्रेल का पता लगाने में जुटी है. मामले की जांच जारी है.

