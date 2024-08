महिलाओं के खिलाफ अपराध क्षमा योग्य नहीं: कोलकाता रेप और मर्डर मामले पर पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज कोलकाता के एक अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या (Kolkata Rape and Murder) को लेकर लोगों में भारी आक्रोश के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. पीएम मोदी ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के जलगांव में ‘लखपति दीदी सम्मेलन' में कहा कि, “महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. मैं एक बार फिर हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य हैं. चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए.”

मोदी सरकार “लखपति दीदी” को एक स्वयं सहायता समूह सदस्य के रूप में परिभाषित करती है. यह वे महिलाएं हैं जो सालाना एक लाख रुपये या इससे अधिक की घरेलू आय अर्जित करती हैं. इस आय की गणना कम से कम चार कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों के लिए की जाती है. इसमें औसत मासिक आय कम के कम 10,000 रुपये होती है.

पीएम मोदी ने नेपाल बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है और दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि, देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों और बेटियों की पीड़ा और उनके गुस्से को वह समझ रहे हैं. उन्होंने कहा, "आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है."

पीएम मोदी ने कहा, "दोषी कोई भी हो, वह बचना नहीं चाहिए. उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए. अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए. ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए कि यह पाप अक्षम्य है. महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है."

पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के बस हादसे में महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक लोगों की मौत हो गई है. उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. प्रधानमंत्री ने कहा, "जैसे ही यह हादसा हुआ भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया. हमने हमारी मंत्री रक्षा खडसे को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा. हमारे जो परिजन नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विमान से वापस लाए हैं. जो घायल हैं, उनका अच्छे से इलाज चल रहा है. मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

Jalgaon, Maharashtra: 'The security of women is also very important for our country. I will once again tell every state government that crimes against women are unforgivable. No matter who the culprit is, they should not be spared,' says PM Modi at the Lakhpati Didi Sammelan pic.twitter.com/6I1SSo9FOk