दंपति ने डेढ़ साल के बेटे के साथ ट्रेन के सामने लगाई छलांग, दिल का दौरा पड़ने से दादी की भी मौत

आंध्र प्रदेश में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक डेढ़ साल का बच्‍चा भी शामिल है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, परिवार में झगड़े के बाद एक दंपत्ति अपने डेढ़ साल के बेटे के साथ एक मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह घटना रविवार रात करीब 11 बजे कडप्पा रेलवे स्टेशन की है, जहां पटरियों पर खड़ा एक परिवार ट्रेन की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जबरदस्‍त थी कि शव पटरियों पर बिखर गए. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल पहुंचाया. मृतकों की पहचान 35 साल के श्रीरामुलु, 30 वर्षीय सिरिशा और उनके डेढ़ साल के बेटे ऋत्विक के रूप में हुई है.

तीखी बहस के बाद दादी ने डांटा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शाम को दंपत्ति के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद श्रीरामुलु की दादी ने बीच-बचाव किया था और उन्हें डांटा भी था. इसके बाद यह दंपत्ति गुस्से में अपने बच्चे के साथ घर से निकल गया और ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी.

दिल का दौर पड़ने से दादी की मौत

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दंपत्ति के जाने के तुरंत बाद श्रीरामुलु की दादी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मौत हो गई.

अब पुलिस ने मामला दर्ज कर है और जांच शुरू कर दी है.

