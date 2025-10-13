विज्ञापन
दंपति ने डेढ़ साल के बेटे के साथ ट्रेन के सामने लगाई छलांग, दिल का दौरा पड़ने से दादी की भी मौत

आंध्र प्रदेश के कडप्‍पा रेलवे स्‍टेशन में एक दंपति ने माल गाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. शाम को दंपत्ति के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद दादी ने बीच-बचाव किया था और उन्हें डांटा भी था.

दंपति ने डेढ़ साल के बेटे के साथ ट्रेन के सामने लगाई छलांग, दिल का दौरा पड़ने से दादी की भी मौत
  • आंध्र प्रदेश के कडप्पा रेलवे स्टेशन पर एक दंपत्ति बच्चे के साथ ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उनकी मौत हो गई.
  • मृतकों में 35 वर्षीय श्रीरामुलु, 30 वर्षीय सिरिशा और उनका डेढ़ साल का बेटा ऋत्विक शामिल हैं.
  • दंपत्ति के बीच तीखी बहस के बाद दादी ने बीच-बचाव करते हुए उन्हें डांटा था, जिसके बाद उन्‍होंने यह कदम उठाया.
आंध्र प्रदेश में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक डेढ़ साल का बच्‍चा भी शामिल है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, परिवार में झगड़े के बाद एक दंपत्ति अपने डेढ़ साल के बेटे के साथ एक मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

यह घटना रविवार रात करीब 11 बजे  कडप्पा रेलवे स्टेशन की है, जहां पटरियों पर खड़ा एक परिवार ट्रेन की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जबरदस्‍त थी कि शव पटरियों पर बिखर गए. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल पहुंचाया. मृतकों की पहचान 35 साल के श्रीरामुलु, 30 वर्षीय सिरिशा और उनके डेढ़ साल के बेटे ऋत्विक के रूप में हुई है. 

तीखी बहस के बाद दादी ने डांटा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शाम को दंपत्ति के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद श्रीरामुलु की दादी ने बीच-बचाव किया था और उन्हें डांटा भी था. इसके बाद यह दंपत्ति गुस्से में अपने बच्चे के साथ घर से निकल गया और ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी. 

दिल का दौर पड़ने से दादी की मौत 

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दंपत्ति के जाने के तुरंत बाद श्रीरामुलु की दादी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मौत हो गई.  

अब पुलिस ने मामला दर्ज कर है और जांच शुरू कर दी है.  
 

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

