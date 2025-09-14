विज्ञापन
कांग्रेस पार्टी देश विरोधियों और घुसपैठियों की रक्षक बन चुकी है, असम में बोले पीएम मोदी

असम के दरांग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है. कांग्रेस देशहित की कभी परवाह नहीं करती है. आज कांग्रेस देशविरोधियों और घुसपैठियों की भी रक्षक बन चुकी है.

  • PM मोदी ने असम के दरांग में कहा कि कांग्रेस आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को बढ़ावा देते हैं.
  • PM मोदी ने कहा- कांग्रेस सत्ता में रहते हुए आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी, देश आतंक से पीड़ित था.
  • PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस देशहित की परवाह नहीं करती और घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली पार्टी बन चुकी है.
दरांग:

PM Modi Assam Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को कांग्रेस के प्रति आगाह किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हमारी सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं. पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है. इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए.

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी. आज हमारी सेना 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाती है, पाकिस्तान के कोने-कोने से आतंक को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हो जाते हैं. कांग्रेस के लोग हमारी सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं. पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है, इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए.'

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, 'कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है. कांग्रेस देशहित की कभी परवाह नहीं करती है. आज कांग्रेस देशविरोधियों और घुसपैठियों की भी रक्षक बन चुकी है. जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब वह घुसपैठ को बढ़ावा देती थी और आज कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करें.'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'दशकों तक कांग्रेस ने असम पर शासन किया, फिर भी उन्होंने 60-65 वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुल बनाए. इसके विपरीत, जब आपने हमें अवसर दिया, तो हमने केवल एक दशक में छह नए पुल बनाए. यह स्वाभाविक है कि आप हमारे प्रयासों की सराहना करेंगे और हमें अपना समर्थन देंगे. केवल नौ दिनों में नवरात्रि के पहले दिन, जीएसटी दरों में उल्लेखनीय गिरावट आने वाली है, जिससे देश के लोगों को काफी लाभ होगा. इस कमी से सीमेंट, बीमा, मोटरसाइकिल और कारों की कीमतों में भारी कमी आएगी.'

