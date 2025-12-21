पीएम मोदी की आज असम में क्रूज शिप पर 'परीक्षा पे चर्चा', यूरिया प्लांट का भी करेंगे शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है. यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत पीएम मोदी विभिन्न विद्यालयों के 25 मेधावी छात्रों से बातचीत करेंगे. इसके बाद वह ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज शिप ‘चराइदेव' में लगभग आधे घंटे तक ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी 1979 में शुरू हुए असम आंदोलन के दौरान मारे गए 860 लोगों की स्मृति में बनाए गए नए शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. असम के नाहरकटिया में नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट में एक बड़ी नई यूरिया उत्पादन सुविधा की आधारशिला भी पीएम मोदी आज रखेंगे. यह पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर में शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों में से एक है.

फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व

प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट साइट पर एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसके दौरान वह फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व पर जोर दे सकते हैं और नॉर्थ-ईस्ट में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को तेज करने पर केंद्र के फोकस को दोहरा सकते हैं.

पूर्वोत्तर विकास रणनीति में एक प्रमुख केंद्र

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार दोपहर को असम पहुंचे हैं. इसी दिन गुवाहाटी पहुंचकर उन्होंने लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया. यह नया टर्मिनल असम की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक विकास और वैश्विक संपर्क को नई गति देगा. पीएम मोदी की यह यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली ग्रोथ और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर केंद्र सरकार के लगातार जोर को दिखाती है, जिसमें असम भारत की एक्ट ईस्ट और पूर्वोत्तर विकास रणनीति में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है.