असम में ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर PM मोदी ने की छात्रों से 'परीक्षा पे चर्चा'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार सुबह असम दौरे के दूसरे दिन ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर सवार हुए और ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत की. इस कार्यक्रम में असम के विभिन्न स्कूलों के कुल 25 छात्रों ने भाग लिया. अधिकारियों के अनुसार, पीएम मोदी तीन डेक वाले ‘एम वी चराइदेव दो' क्रूज पर सवार हुए.

तैरते पुल के रास्ते जहाज तक पहुंचे

असम दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल पहुंचे और तैरते पुल के रास्ते जहाज तक गए. हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था. अधिकारियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के जवान सुबह से ही नदी में गश्त कर रहे हैं.

कई स्‍कूलों के बच्‍चों ने पूछे PM से सवाल

पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए शनिवार से दो दिन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं. कार्यक्रम में कामरूप मेट्रोपॉलिटन, मरिगांव, डिब्रूगढ़, कछार, श्रीभूमि, बक्सा, दीमा हसाओ, कोकराझार, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नलबाड़ी जिलों के स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया. अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, असम जातीय विद्यालय, डॉन बॉस्को संस्थान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समेत सरकारी, आवासीय और निजी स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया.

मकसद छात्रों की मदद करना

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पहले कहा था कि पिछले साल प्रधानमंत्री के काजीरंगा दौरे के बाद वहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी और इसी तरह नदी पर्यटन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. ‘परीक्षा पे चर्चा' का आयोजन 2018 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य परीक्षा के दबाव से निपटने में छात्रों की मदद करना और पढ़ाई व मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन का संदेश देना है.