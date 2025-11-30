कांग्रेस की मीटिंग से दूर क्यों थरूर? दो हफ्तों में दो बड़ी बैठकों से रहे गायब

क्या शशि थरूर कांग्रेस आलाकमान से दूरी बना रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो हफ्तों में कांग्रेस की दो अहम बैठकों से थरूर गैरहाज़िर चल रहे हैं. सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाने को लेकर रविवार शाम कांग्रेस संसदीय दल की स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी समेत कई अन्य नेता शामिल हुए, लेकिन थरूर नहीं पहुंचे.

शशि थरूर के ऑफिस के मुताबिक वो अपनी वृद्ध मां के साथ केरल में हैं.

बहरहाल केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार भी चल रहा है. इस व्यस्तता के कारण कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि केरल से एक अन्य वरिष्ठ सांसद के सुरेश बैठक में मौजूद थे.

इससे पहले थरूर 18 नवंबर को एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और खरगे द्वारा बुलाई गई पार्टी की अहम बैठक में भी नहीं पहुंचे थे. तब थरूर दिल्ली में ही थे, लेकिन बताया गया कि उनकी सेहत खराब है.

रोचक बात यह थी बीती शाम थरूर एक अख़बार के कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया. थरूर ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के भाषण की तारीफ़ भी की थी, जबकि पीएम ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा था.

अब नज़रें संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान थरूर के बयानों पर रहेंगी. अगले साल की शुरुआत में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं. तीन बार के लोकसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थरूर के मन में अगर किसी “सियासी दांव” का प्लान है तो वो विधानसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे.

