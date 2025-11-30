विज्ञापन
विशेष लिंक

कांग्रेस की मीटिंग से दूर क्यों थरूर? दो हफ्तों में दो बड़ी बैठकों से रहे गायब

अगले साल की शुरुआत में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं. तीन बार के लोकसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थरूर के मन में अगर किसी “सियासी दांव” का प्लान है तो वो विधानसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
कांग्रेस की मीटिंग से दूर क्यों थरूर? दो हफ्तों में दो बड़ी बैठकों से रहे गायब
  • शशि थरूर ने कांग्रेस की 2 अहम बैठकों में हिस्सा नहीं लिया जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति बैठक शामिल थी
  • शशि थरूर के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि वो केरल में अपनी वृद्ध मां के साथ हैं
  • 18 नवंबर को हुई पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में भी थरूर नहीं पहुंचे, तब उनकी सेहत खराब होने की जानकारी दी गई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

क्या शशि थरूर कांग्रेस आलाकमान से दूरी बना रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो हफ्तों में कांग्रेस की दो अहम बैठकों से थरूर गैरहाज़िर चल रहे हैं. सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाने को लेकर रविवार शाम कांग्रेस संसदीय दल की स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी समेत कई अन्य नेता शामिल हुए, लेकिन थरूर नहीं पहुंचे.

शशि थरूर के ऑफिस के मुताबिक वो अपनी वृद्ध मां के साथ केरल में हैं.

बहरहाल केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार भी चल रहा है. इस व्यस्तता के कारण कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि केरल से एक अन्य वरिष्ठ सांसद के सुरेश बैठक में मौजूद थे.

Latest and Breaking News on NDTV
इससे पहले थरूर 18 नवंबर को एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और खरगे द्वारा बुलाई गई पार्टी की अहम बैठक में भी नहीं पहुंचे थे. तब थरूर दिल्ली में ही थे, लेकिन बताया गया कि उनकी सेहत खराब है.

रोचक बात यह थी बीती शाम थरूर एक अख़बार के कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया. थरूर ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के भाषण की तारीफ़ भी की थी, जबकि पीएम ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा था.

Latest and Breaking News on NDTV

अब नज़रें संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान थरूर के बयानों पर रहेंगी. अगले साल की शुरुआत में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं. तीन बार के लोकसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थरूर के मन में अगर किसी “सियासी दांव” का प्लान है तो वो विधानसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ें: मल्टी लेयर सुरक्षा इंतजाम, ड्रोन, 3300 जवान... संसद की सुरक्षा को लेकर CISF ने बनाया फुलप्रूफ प्लान

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Congress MP Shashi Tharoor, Congress High Command, Rahul Gandhi, Congress Meeting
Get App for Better Experience
Install Now