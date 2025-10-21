विज्ञापन
विशेष लिंक

बहू से अवैध संबंध! बेटे की हत्या के आरोप में फंसे पंजाब के पूर्व DGP, पूर्व मंत्री पत्नी पर भी केस दर्ज

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है.

Read Time: 2 mins
Share
बहू से अवैध संबंध! बेटे की हत्या के आरोप में फंसे पंजाब के पूर्व DGP, पूर्व मंत्री पत्नी पर भी केस दर्ज
  • पूर्व पंजाब DPG मोहम्मद मुस्तफा और रजिया सुल्ताना समेत परिवार के पांच सदस्यों पर हत्या का मामला दर्ज
  • अकील अख्तर की मौत के मामले में पड़ोसी शमसुद्दीन की शिकायत और वायरल वीडियो को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की गई है
  • अकील ने 27 अगस्त के वीडियो में परिवार पर हत्या की साजिश और पिता-पत्नी के अवैध संबंधों का आरोप लगाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पंचकूला:

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. पंचकूला पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू समेत परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.

यह एफआईआर अकील के एक पड़ोसी, शमसुद्दीन की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसने पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी. शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अकील की पत्नी और उनके पिता मोहम्मद मुस्तफा के बीच अवैध संबंध थे, और इस षड्यंत्र में पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना भी शामिल थीं.

मौत से पहले का वीडियो बना आधार

पंचकूला मनसा देवी पुलिस थाने में यह मामला 16 अक्टूबर की देर रात अकील अख्तर (35) की मौत के बाद सामने आए एक वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया है. परिवार ने शुरू में बताया था कि अकील की मौत दवाइयों की ओवरडोज के कारण हुई है.

हालांकि, अकील का 27 अगस्त का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों पर उनकी हत्या के लिए साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था. वीडियो में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का भी जिक्र किया था.

ये भी पढ़ें: दिवाली की सुबह बेटे ने ही मां का गला काटा, चंडीगढ़ में दहला देने वाली घटना

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

पुलिस ने पड़ोसी शमसुद्दीन की शिकायत और वायरल वीडियो को आधार बनाकर मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना (पंजाब की पूर्व मंत्री), पुत्रवधू और बेटी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है और वायरल वीडियो की सत्यता की भी पुष्टि की जा रही है. इस मामले में पूर्व डीजीपी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

अकील के एक पड़ोसी शमसुद्दीन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई

अकील के एक पड़ोसी शमसुद्दीन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Punjab Dgp, Punjab News In Hindi, Punjab Crime News Today
Get App for Better Experience
Install Now