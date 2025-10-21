बहू से अवैध संबंध! बेटे की हत्या का आरोप... पंजाब के DGP मुस्तफा ने NDTV से कहा- सब राजनीतिक साजिश

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे अकील अख्‍तर की मौत के मामले में एनडीटीवी से एक खास बातचीत की. उन्‍होंने इस पूरे मामले को एक साजिश करार दिया है. उनका कहना है कि उन्‍होंने कहा है कि उनका बेटा एक ड्रग एडिक्‍ट था और अक्‍सर इसी तरह से वीडियो अपलोड करता था. उनका दावा है कि जिस शख्‍स ने शिकायत दर्ज कराई है, उसका एक लोकल एमएलए से करीबी नाता है. ऐसे में यह एक गहरी राजनीतिक साजिश है. इस नए बयान ने इस पूरे मामले की गुत्‍थी को सुलझा दिया है. यह पूरा केस एक मर्डर मिस्‍ट्री सा लगने लगा है. जिसमें बेटे ने बाप पर उसकी बीवी के साथ अवैध संबंध होने के इल्‍जाम लगाए और बाप ने बेटे को ड्रग एडिक्‍ट बताकर इसे राजनीतिक साजिश बता दिया. आपको बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी के साथ पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना पर उनके बेटे अखिल अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

'केस का सामना करने को तैयार'

पूर्व डीजीपी मोहम्‍मद मुस्‍तफा ने एनडीटीवी से कहा, 'मैं इस केस का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैंने पहले ही पोस्टमॉर्टम के लिए जोर दिया है क्योंकि मुझे ऐसी मोटिवेटेड शिकायतों के बारे में अंदाजा था. मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और यह केस मेरे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है.' इसके बाद उन्‍होंने कहा, 'मेरा बेटा ड्रग्स का आदी था और वह पिछले 18 सालों से नशा करता आ रहा था. कभी-कभी जब वह होश में नहीं होता था तो वह इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो अपलोड करता था और आपको लगता था कि यह वीडियो मेरे विरोधियों ने डाउनलोड किया है.' उनका कहना था, 'वह व्‍यक्ति जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, वह एक लोकल एमएलए का पीएम था और यह गहरी पॉलिटिकल साजिश है.'

क्‍या है सारा मामला

अखिल अख्तर की मौत 16 अक्टूबर की देर रात पंचकूला के एमडीसी स्थित आवास पर हुई थी. परिवार ने शुरू में इसे दवाइयों की ओवरडोज के कारण हुई मौत बताया था. अखिल अख्तर का 27 अगस्त को एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध का जिक्र करते हुए परिवार के लोगों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था. इस वीडियो में उन्होंने अपनी मां रजिया सुल्ताना और बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे.

पड़ोसी ने दर्ज कराई थी शिकायत

इस वीडियो और आरोपों के आधार पर मलेरकोटला में रहने वाले उनके पड़ोसी शमसुद्दीन चौधरी ने पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी. इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंचकूला के माता मनसा देवी थाना पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, पुत्रवधू और बेटी सहित चार लोगों के खिलाफ 103 (1), 61 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अकील अख्तर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वकील थे. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

जल्‍द गिरफ्तार होंगे आरोपी!

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे 35 वर्षीय अकील अख्तर को 16 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 9 बजे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. बता दें कि अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के आईपीएस अफसर थे. वे साल 2021 में डीजीपी पद से रिटायर हुए थे. इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे. वे नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार भी रहे थे. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जैसे-जैसे जांच हो रही है, मामला आगे बढ़ रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मौत के बाद आया वीडियो

16 अक्‍टूबर को अकील अख्‍तर की मौत हुई लेकिन मौत के बाद उनका एक वीडियो सामने आया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 27 अगस्त को पोस्ट किया गया था. 16 मिनट और 11 सेकेंड के इस वीडियो में अकील ने अपने पिता, मां, पत्नी और बहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस वीडियो में उन्‍हें कहते हुए सुना जा सकता है कि उसके परिवार के लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं और वे उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसे केस की अहम कड़ी माना है. इसी वीडियो में अकील के एक आरोप ने सबको चौंका दिया. अकील ने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया. उनका कहना था कि उसे डेढ़ साल पहले उनके बीच इस रिश्‍ते की जानकारी मिली थी. अकील ने दावा किया कि साल 2018 में उसने दोनों को संदिग्ध अवस्था में देखा था. उन्‍होंने वीडियो में दावा किया है कि इस खुलासे के बाद परिवार में झगड़े बढ़ गए और उनके खिलाफ साजिशें रची जाने लगी थीं.



