कांग्रेस–DMK गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार, राहुल का स्टालिन को फोन; सीटों पर कहां फंसा पेंच

कांग्रेस–डीएमके गठबंधन (Congress-DMK Alliance) को लेकर जारी सस्पेंस के बीच राहुल गांधी ने एम के स्टालिन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया. इस बीच, डीएमके के साथ गठबंधन पर कांग्रेस आलाकमान ने मंथन भी किया. सूत्रों के अनुसार, डीएमके 25 सीट के साथ एक राज्य सभा सीट का ऑफर दे रही है, जबकि कांग्रेस 41 सीट और सत्ता में भागीदारी की मांग पर अड़ी है.

महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट, LoP पद बचाने की कांग्रेस कवायद

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) का पद बरक़रार रखने के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की एकमात्र संभावित सीट पर दावा ठोक दिया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत कर यह सीट कांग्रेस को देने का अनुरोध किया है. इसके बदले कांग्रेस ने विधान परिषद की रिक्त होने वाली एक सीट उद्धव ठाकरे को देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का संतुलन बना रहे और राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन मज़बूत रहे.

इधर, अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी (शरद पवार) नेतृत्व इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं. इसी बीच, आज आदित्य ठाकरे ने एक पोस्ट के माध्यम से राज्यसभा सीट पर अपना दावा दोहराया है.

उपेन्द्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे, मुलाकातों के कयास

राज्य सभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उपेन्द्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं. संभावना है कि उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाक़ात होगी. बिहार से राज्य सभा के 5 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिनमें कुशवाहा भी शामिल हैं. उनके नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एनडीए बिहार में पक्के तौर पर 4 सीटें जीतने की स्थिति में है.