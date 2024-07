बेसमेंट में क्लास चलाने को लेकर एक महीने पहले ही की गई थी शिकायत, रिमाइंडर भी कराया, लेकिन...

किशोर सिंह ने लिखा था कि, इस संबंध में संबंधित संस्था (राव आईएएस) को सूचित किया तो उन्होंने कहा इसका पैसा नगर निगम कमिश्नर को जाता है. किशोर सिंह ने लिखा था कि यूपीएससी के बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगह पर कक्षा संचालित कर रहे हैं. उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. किशोर सिंह ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर 15 जुलाई और फिर 22 जुलाई को रिमाइंडर भी भेजे थे.

किशोर सिंह कुशवाहा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि, ''मैंने राव आईएएस के बेसमेंट की कम्पलेंट की थी, क्योंकि बेसमेंट में कक्षाएं संचालित करने, बच्चों को बैठाने, भीड़ इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होती है. इस संबंध में मैंने शिकायत की थी. यदि प्रशासन उस पर कदम उठाता तो यह दुर्घटना नहीं होती.''

