MP में बनेंगे वंदे भारत-अमृत भारत ट्रेनों के कोच, जानें कैसे 'मेक इन एमपी' को साकार कर रहे CM  मोहन यादव?

भोपाल:

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को लगातार विकास के पथ पर ले जा रहे हैं. सीएम डॉ. यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' मंत्र को साकार कर रहे हैं. वे 'मेक इन मध्यप्रदेश' की ओर बढ़ रहे हैं. राज्य को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया डॉ. यादव लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं. वे लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर प्रदेश में निवेश और रोजगार को आकर्षित कर रहे हैं. दरअसल, भारत सरकार की बड़ी कंपनियों में से एक भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) प्रदेश में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. इस प्रोजेक्ट के तहत देश की प्रीमियम ट्रेनों वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना की लागत 1800 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मा (BRAHMA) नाम दिया गया है. इस कंपनी से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा और अहम कदम है.  

गौरतलब है कि बीईएमएल इस प्रोजेक्ट की स्थापना रायसेन जिले के गांव उमरिया में कर रही है. इस प्रोजेक्ट में 5000 लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. खास बात है कि यह पहला मौका है जब इस प्रकार के रेलवे कोच निर्माण की सुविधा मध्यप्रदेश को मिलने जा रही है. यह राज्य को देश के रेलवे प्रोडक्शन मैप पर अहम स्थान दिलाएगा. जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए उमरिया गांव की तहसील गौहरगंज में 148 एकड़ जमीन का आवंटन किया जा चुका है. इस प्रोजेक्ट की दूरी ओबैदुल्लागंज से 4 किमी, एनएच-46 से एक किमी और भोपाल एयरपोर्ट से 50 किमी है. 

लगातार बढ़ेगा रोजगार
बता दें, बीईएमएल इस क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण करेगी. शुरुआत में कंपनी सालाना 125-200 कोचों का निर्माण करेगी. 5 साल के अंदर इनकी संख्या 1100 कोच होगी. इस प्रोजेक्ट से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छोटे उद्योगों का निर्माण होगा. ये उद्योग आने वाले समय में बीईएमएल को प्रोडक्शन का मटेरियल बनाकर सप्लाई करेंगे. इस प्रोजेक्ट के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी. इससे स्थानीय युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के अवसर उत्पन्न होंगे.

मिशन ज्ञान और पीम मोदी के मंत्र पर सीएम डॉ. यादव का फोकस

गौरतलब है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस मेक इन इंडिया पर है. राज्य सरकार भी लगातार पीएम मोदी के मंत्र पर चल रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास और मिशन ज्ञान की पूर्ति के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. प्रदेश के मुखिया डॉ. यादव अब मेक इन मध्यप्रदेश की ओर बढ़ चले हैं. इससे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही उद्योग स्थापित होंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण होगा. बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश का सबसे विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं. इसके लिए वे देश के साथ-साथ विदेशों में भी प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने एक ओर जहां देश के कई राज्यों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, वहीं जापान-दुबई-स्पेन में उद्योगपतियों से संपर्क कर निवेश को राज्य तक ले लाए. 

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में वैश्विक कदम

गौरतलब है कि, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) का यह नया प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम है. इस कंपनी का प्रोजेक्ट ब्रह्मा (BRAHMA) भारत का नेक्स्ट-जेन रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है. यह केवल एक संयंत्र नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है. यह आत्मनिर्भर भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोजेक्ट है. बता दें, बीईएमएल लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत ‘शेड्यूल ए' की कंपनी है. य रक्षा, रेल, खनन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बीईएमएल तीन क्षेत्रों में रक्षा-

