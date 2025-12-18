Madhya Pradesh: प्रेम विवाह से नाराज परिजनों का तांडव, घर के बाहर फायरिंग, बाइक फूंकी; युवक के माता-पिता ने छिपकर बचाई जान

Madhya Pradesh News: भिंड जिले के रावतपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोला गांव में प्रेम विवाह को लेकर उपजा विवाद हिंसक रूप ले बैठा. लड़की के परिजनों ने प्रेम विवाह से नाराज होकर प्रेमी के घर पर धावा बोल दिया. आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर फायरिंग की और वहां खड़ी स्पलेंडर बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई.
7 से 8 लोगों ने घर को चारों ओर से घेरा
घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, स्वामी शरण दुबे अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने घर पहुंचे ही थे कि तभी 7 से 8 लोग वहां आ धमके और घर को चारों ओर से घेर लिया. अचानक हुए इस हमले से दंपती घबरा गए. जान का खतरा देखते हुए स्वामी शरण दुबे ने पत्नी के साथ घर के भीतर खुद को बंद कर लिया और छिपकर अपनी जान बचाई.
इलाके में फैली दहशत
आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर हवाई फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इसके बाद बाहर खड़ी स्पलेंडर बाइक में आग लगा दी गई. देखते ही देखते बाइक धू-धूकर जलने लगी. आगजनी और फायरिंग से गांव में अफरा-तफरी मच गई, ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया.
दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला
घटना की सूचना मिलते ही रावतपुरा थाना पुलिस करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची. पुलिस ने हालात को संभालते हुए घर के भीतर फंसे स्वामी शरण दुबे को सुरक्षित बाहर निकाला. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जली हुई बाइक का निरीक्षण किया और घटनास्थल से सबूत जुटाए.
प्रेम विवाह से लड़की के परिजन नाराज
बताया जा रहा है कि करीब छह महीने पहले गांव की ही एक लड़की से प्रेम विवाह किया गया था, जिससे लड़की के परिजन लगातार नाराज चल रहे थे. इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है.
फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है. फायरिंग, आगजनी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोपों के तहत जांच के बाद अपराध पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी.
गांव में तनाव का माहौल
पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है घटना के बाद टोला गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
ये भी पढ़ें: Mughal-era Five-Star Hotel: 400 साल पुराना, 100 से अधिक कमरे... मुगल कालीन इस फाइव स्टार होटल को संवारेगा नगर निगम
ये भी पढ़ें: 'सुनवाई करो सरकार...' न्याय की आस में झुका माथा, 11 साल से भटक रहा किसान, रेंगते हुए पहुंचा गुना कलेक्ट्रेट
ये भी पढ़ें: IPL 2026 Auction: प्रैक्टिस के लिए नहीं थे पैसे, गांव-गांव जाकर खेलते थे मैच... अब IPL में 5.20 करोड़ की लगी बोली
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं