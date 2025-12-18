Madhya Pradesh: प्रेम विवाह से नाराज परिजनों का तांडव, घर के बाहर फायरिंग, बाइक फूंकी; युवक के माता-पिता ने छिपकर बचाई जान

Madhya Pradesh News: भिंड जिले के रावतपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोला गांव में प्रेम विवाह को लेकर उपजा विवाद हिंसक रूप ले बैठा. लड़की के परिजनों ने प्रेम विवाह से नाराज होकर प्रेमी के घर पर धावा बोल दिया. आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर फायरिंग की और वहां खड़ी स्पलेंडर बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

7 से 8 लोगों ने घर को चारों ओर से घेरा

घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, स्वामी शरण दुबे अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने घर पहुंचे ही थे कि तभी 7 से 8 लोग वहां आ धमके और घर को चारों ओर से घेर लिया. अचानक हुए इस हमले से दंपती घबरा गए. जान का खतरा देखते हुए स्वामी शरण दुबे ने पत्नी के साथ घर के भीतर खुद को बंद कर लिया और छिपकर अपनी जान बचाई.

इलाके में फैली दहशत

आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर हवाई फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इसके बाद बाहर खड़ी स्पलेंडर बाइक में आग लगा दी गई. देखते ही देखते बाइक धू-धूकर जलने लगी. आगजनी और फायरिंग से गांव में अफरा-तफरी मच गई, ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया.