बिहार  में बीजेपी ने झोंकी ताकत...  CM योगी कल करेंगे जनसभाएं, पहुंचेंगे कई BJP शासित राज्यों के सीएम भी 

- बिहार विधानसभा चुनावों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पटना, दानापुर और सहरसा में चुनाव प्रचार करेंगे.
- योगी आदित्यनाथ दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव और सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के लिए जनसभाएं करेंगे.
- योगी की रैलियों में भारी भीड़ जुटती है और बीजेपी उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर चुनाव रणनीति मजबूत कर रही है.
बिहार विधानसभा चुनावों में अब बस थोड़ा ही समय बचा है. सभी पार्टियों की तरह बीजेपी ने इन चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी है. इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को राज्य में जनसभाएं करने वाले हैं. सीएम योगी के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के और सीएम भी कल बिहार में होंगे.
क्या है सीएम योगी का शेड्यूल
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे. गुरुवार को सीएम पहले पटना जायेंगे. पटना पहुंचने के बाद दानापुर और सहरसा में उनकी सभाएं होंगी. दानापुर में सुबह 11.30 बजे बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद योगी दोपहर 1.30 बजे सहरसा में होंगे और यहां पर वह डॉक्टर आलोक रंजन के लिए प्रचार करेंगे. साथ ही वह उनके नामांकन में भी शामिल होंगे. इन कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे.
चुनाव प्रचार में योगी की अहमियत
राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं. वह बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं. उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती है और वे कई राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. बिहार में उनकी मौजूदगी बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी आगामी चुनावों से पहले उनके जनाधार और लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और ब्रजेश पाठक भी कल बिहार में होंगे.
और कौन-कौन से नेता जाएंगे बिहार
यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कल बिहार में बीजेपी शासित राज्यों के कुछ और सीएम और डिप्टी सीएम भी कुछ उम्मीदवारों के नामांकन में नजर आने वाले हैं. इनमें त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण कल राज्य में होंगे. इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी बिहार में ही रहेंगे. ये सभी नेता बिहार में प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं