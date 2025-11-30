बेहद सादगी से हो रही CM मोहन यादव के बेटे की शादी, सामूहिक विवाह सम्मेलन में लेंगे 7 फेरे

ऐसे समय में जब शादियों को अक्सर भव्यता और विशिष्टता का प्रतीक माना जाता है, मध्य प्रदेश का पावन शहर उज्जैन एक अनोखे और सुंदर आयोजन का साक्षी बन रहा है परंपरा, सरलता और सामुदायिक भावना का संगम. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव और डॉ. इशिता यादव की शादी किसी निजी शाही समारोह में नहीं, बल्कि सांवरा खेड़ी में 21 अन्य जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में होगी.

21 जोड़ों संग कर रहे शादी

रविवार सुबह इंपीरियल होटल के पास का इलाका रंग, रोशनी और संगीत से जगमगा उठेगा, जब 22 जोड़े एक साथ बारात निकालेंगे. दूल्हे घोड़ों पर और दुल्हनें खूबसूरती से सजी बग्घियों में सवार होंगी प्यार की 22 समानांतर कहानियां एक भव्य उत्सव में मिलती हुईं. विवाह स्थल सांवरा खेड़ी एक सांस्कृतिक मेले की तरह सजाया गया है. यहाँ समारोह के लिए पाँच भव्य गुंबद बनाए गए हैं, विशाल 40×100 फीट का मंच, दूसरा 50×25 फीट का मंच, और 22 छोटे मंडप विवाह के विभिन्न रस्मों के लिए तैयार किए गए हैं. लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है परिजन, मित्र, शुभचिंतक और आम नागरिक, जो इस आयोजन को देखने आना चाहते हैं.

बैलगाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए

शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास, गीता कॉलोनी में माता पूजन के साथ रस्में शुरू हुईं. शनिवार को परिवार ने पारंपरिक विधियों में भाग लिया पूजा, आशीर्वाद, और पीढ़ियों का एक साथ आना, सब मिलकर इस आयोजन को और भी पवित्र बना रहे थे. सोशल मीडिया पर कई झलकियाँ वायरल हुईं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला दृश्य वह था, जब डॉ. अभिमन्यु और डॉ. इशिता एक रस्म के लिए बैलगाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए.

11 मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया

समारोह में देशभर के कई विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना है. निमंत्रण जिन राज्यपालों को भेजा गया है, उनमें शामिल हैं थावरचंद गहलोत, अरिफ मोहम्मद खान, आचार्य देवव्रत, बंडारू दत्तात्रेय, डॉ. हरिबाबू कम्भम्पाटि, गुलाबचंद कटारिया, हरिभाऊ किशनराव बांगेड़े, आनंदीबेन पटेल. इसके अलावा 11 मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें शामिल हैं रेखा गुप्ता, पेमा खांडू, हिमंत बिस्वा सरमा, नीतीश कुमार, विष्णु देव साय, प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल, नायब सिंह सैनी, मोहन चरण मांझी, भजन लाल शर्मा और योगी आदित्यनाथ.

कार्यक्रम में देशभर के कई संतों के आने की भी संभावना है, जिनमें बाबा रामदेव, स्वामी अवधेशानंद, स्वामी कैलाशानंद, स्वामी रविंद्रपुरी, स्वामी हरिगिरि और आचार्य विश्वात्मानंद महाराज शामिल हैं.