उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आया हार्ट अटैक, लगेज ट्रॉली पर लिटाकर यात्री को पहुंचाया अस्पताल; गई जान

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित रेलवे स्टेशन पर आपात सेवा के कितने इंतजाम हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक यात्री को ट्रेन में आए हार्ट अटैक के दौरान नजर आया. ट्रेन में एक यात्री को अटैक आने पर रेलवे कर्मी ने तो जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन अव्यवस्था के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. घटना का सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो भी वायरल हो रहा है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर निवासी सूरज (42) पिता रामानंद राजवाड़े नर्मदा एक्सप्रेस से महाकाल दर्शन करने जा रहा था. जब वह ट्रेन से उतरा तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-6 पर A1 के सामने अचानक गिर पड़ा. उसे गिरता देख मौजूद लोगों ने उठाने का प्रयास किया, जब नहीं उठा तो रेलवे कर्मचारी कृपाशंकर पटेल ने उसे CPR दिया.

पटेल ने बताया कि यात्री को जब होश आया तो मेडिकल टीम को सूचित किया, फिर आनन फानन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया.

यात्री की मौत

जीआरपी थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि सूरज की अस्पताल में देर रात मौत हो गई, जिसका पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया.

घटना का वीडियो वायरल

रेलवे स्टेशन पर यात्री को CPR देने व उसको अस्पताल पहुंचाने की दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इनमें एक में मानवता की मिसाल पेश करता रेलवे कर्मी है, जो CPR देकर यात्री की जान बचाने में जुटा है. वहीं, दूसरी तस्वीर मानवता को शर्मसार कर दिया है, जिसमें उसी यात्री को स्टेशन पर लगेज ट्रॉली पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया.

जान बचाने वाला अर्जुन पुरस्कार से सम्मनित

यात्री सूरज को CPR देकर तत्काल राहत पहुंचाने वाले रेलवे कर्मी कृपाशंकर पटेल मूल रूप से खंडवा स्थित हरसूद के रहने वाले हैं. वह रेलवे में इंदौर में पदस्थ मुख्य टिकट निरीक्षक है. उनका वीडियो वायरल हुआ तो पता चला पटेल को 1994 में विक्रम पुरुस्कार और पहलवानी में अर्जुन पुरस्कार से वर्ष 2000 में सम्मानित किया जा चुका है. वह प्रसिद्ध फिल्म दंगल में आमिर को ट्रेनिंग दे चुके हैं. उनके नाम कई स्वर्ण, रजत और कांस्य मेडल है.