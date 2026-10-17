CJP चीफ अभिजीत दीपके को मिली शर्तों के साथ जमानत, SEM कोर्ट ने सुनाया फैसला

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जमानत मिल गई है. दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दीपके को शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है. दीपके को कल दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. नेहा बोरा को तो देर रात रिहा कर दिया गया था. लेकिन दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद उसे SEM कोर्ट में पेश किया गया. जहां से अदालत ने दीपके की रिहाई के आदेश दिए. हालांकि दीपके को कई शर्तों का पालन भी करना होगा. मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत दीपके को शांति और व्यवस्था भंग न करने के लिए एक शांति बांड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया है. दीपके को और किन शर्तों पर जमानत दी गई है, उसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

कॉकरोच जनता पार्टी के कानूनी कामकाज को देखने वाली रत्ना सिंह ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर अभिजीत दीपके की रिहाई के बारे में जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि अभीजित दीपके को रिलीज कर दिया गया है.

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दीपके की रिहाई के बारे में जानकारी दी.



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