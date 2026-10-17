विज्ञापन
विशेष लिंक

CJP चीफ अभिजीत दीपके को मिली शर्तों के साथ जमानत, SEM कोर्ट ने सुनाया फैसला

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जमानत मिल गई है. दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दीपके को शर्तों के साथ जमानत दिया. दीपके को कल दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
CJP चीफ अभिजीत दीपके को मिली शर्तों के साथ जमानत, SEM कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली की SEM कोर्ट ने अभिजीत दीपके को जमानत दे दी है.
NDTV

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जमानत मिल गई है. दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दीपके को शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है. दीपके को कल दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. नेहा बोरा को तो देर रात रिहा कर दिया गया था. लेकिन दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद उसे SEM कोर्ट में पेश किया गया. जहां से अदालत ने दीपके की रिहाई के आदेश दिए. हालांकि दीपके को कई शर्तों का पालन भी करना होगा. मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत दीपके को शांति और व्यवस्था भंग न करने के लिए एक शांति बांड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया है. दीपके को और किन शर्तों पर जमानत दी गई है, उसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार है. 

कॉकरोच जनता पार्टी के कानूनी कामकाज को देखने वाली रत्ना सिंह ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर अभिजीत दीपके की रिहाई के बारे में जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि अभीजित दीपके को रिलीज कर दिया गया है.

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दीपके की रिहाई के बारे में जानकारी दी.

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दीपके की रिहाई के बारे में जानकारी दी.

  
खबर अपडेट की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhijit Dipke, Abhijit Dipke CJP, Abhijit Dipke Cjp Protest, Delhi Police, Delhi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com