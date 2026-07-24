CJP और सरकार के बीच आज होगी बातचीत, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में जेपी नड्डा से मिलेगा डेलिगेशन

दिल्ली समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को बातचीत होने जा रही है. CJP का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेगा. इस बात की जानकारी सीजेपी ने दी है. केंद्र सरकार NEET पेपर लीक मामले पर सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के बीच एक न्यूट्रल जगह पर बातचीत के लिए सहमत हो गई है.

सरकार हमसे न्यूट्रल जगह पर मिलने के लिए सहमत

CJP ने कहा कि सरकार ने सरकारी दफ्तरों के बाहर बातचीत करने की उसकी मांग मान ली है. यह बैठक कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगी. CJP प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा कि सरकार हमसे न्यूट्रल जगह पर मिलने के लिए सहमत हो गई है. हम उनके सामने अपनी वे मांगें रखेंगे, जिन पर हम पहले दिन से कायम हैं. ये मांगें हैं- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा, निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर सभी FIR हटाई जाएं और उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की.

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा. सरकार ने बातचीत का हमारा अनुरोध मान लिया, इससे हम बहुत खुश हैं. बातचीत न्यूट्रल जगह पर होनी चाहिए. हमने बातचीत के लिए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना है.

क्या हैं सीजेपी की मांगें?

बता दें कि सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और NEET पेपर लीक विवाद को संभालने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रही है. मंत्री के इस्तीफे के साथ ही पार्टी ने भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए देश की शिक्षा और परीक्षा सिस्टम में बदलाव की भी मांग की है.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा

निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर सभी FIR हटाई जाएं

छात्रों से बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो

बता दें कि सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत ऐसे समय में होने जा रही है, जब एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक के मामलों में सख्त प्रावधान और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले कानून लाए जाने की बात कही.

ये भी पढ़ें- रात 11.04 से 12.32 तक…88 मिनट में NEET पेपर लीक पर 4 बड़े एक्शन