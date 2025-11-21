मालेगांव कोर्ट परिसर में हंगामा, गुस्साई भीड़ ने चप्पल फेंकी-तोड़ा दरवाजा, तीन साल की बच्ची से रेप-हत्या पर उबाल

मालेगांव के डोंगराले गांव में तीन साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार और नृशंस हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. बच्ची की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई थी. इस जघन्य अपराध के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है.

गुरुवार को मालेगांव कोर्ट परिसर में प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए हंगामा किया. गुस्साई भीड़ ने कोर्ट के दरवाजे पर चप्पल फेंकी और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की. हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

स्थानीय लोग और परिजन सड़क जाम कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी को जल्द से जल्द मौत की सज़ा दी जाए. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को सख्त सज़ा दिलाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- कश्मीर के अस्पतालों में हथियारों का बनाना था जखीरा.. दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एक और खुलासा

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि नासिक जिले में तीन साल की बच्ची से कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सोमवार को सड़क जाम करके अपराधी को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी.

रेप के बाद पत्‍थर से कुचलकर हत्‍या

आरोपी ने तीन साल की बच्‍ची के साथ बलात्कार किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में बड़ा धमाका, पूरी इमारत ढह गई, 15 लोगों की मौत

महिलाओं ने की आरोपी को सौंपने की मांग

इससे पहले गुरुवार को भी आरोपी को मालेगांव कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान न्यायालय परिसर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं न्यायालय के बाहर जमा हो गईं और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुलिस से 'आरोपी को उनके हवाले करने' की मांग की.

महिलाओं के इस तीव्र विरोध के कारण परिसर में अफरातफरी मच गई, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को न्यायालय के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा था.