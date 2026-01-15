बीएमसी चुनाव की मतगणना में देरी, 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से क्यों होगी? जानें वजह

बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी,जबकि आमतौर पर वोट खुलना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते हैं. इस बीच सवाल ये है कि आखिर वोटों की गिनती के लिए करीब 2 घंटे का समय क्यों बढ़ाया गया है. इसकी वजह से नतीजों के ऐलान में थोड़ी देर हो सकती है. वोटों की गिनती इस बार देर से क्यों हो रही है, ये भी जान लीजिए.

ये भी पढे़ं- BMC Election Result Exit Poll LIVE: मुंबई का बॉस कौन? 3.30 बजे तक 41.08% मतदान, कुछ देर में एग्जिट पोल

10 बजे से क्यों शुरू होगी BMC वोटों की गिनती?

बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि सभी वार्डों के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगी, नतीजों की घोषणा में सामान्य से देरी हो सकती है. उन्होंने बताया कि रिजल्ट घोषित होने में सामान्य से एक घंटे का ज्यादा समय लग सकता है. इसके पीछे की वजह यह है कि वोटिंग गुरुवार शाम 5.30 बजे तक चली. इसके बाद भी जो लोग 5.30 बजे तक कतारों में खड़े रहे, उनको एक पर्ची देकर निर्धारित समयसीमा के बाद भी मतदान करने की अनुमति दी गई. जिससे ज्यादा समय लगा. उसके बाद पर्चियों वाले बॉक्स को ले जाने समेत आगे की प्रक्रिया में काफी समय लग जाएगा. यही वजह है कि वोटों की गिनती शुरू होने का समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है.

7:30 बजे से 5:30 बजे तक पड़े वोट

बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम के 5:30 बजे तक चली. सबकी नजर मुंबई पर टिकी हैं, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला है.

BMC समेत 29 नगर निकायों के लिए 16 जनवरी को काउंटिंग

एसईसी के मुताबिक, नगर निकायों में कुल 2,869 सीट के लिए मतदान हुआ, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें शामिल हैं.बीएमसी 2025-26 में 74,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ एशिया का सबसे बड़ा नगर निकाय है. राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों के इन नगर निकायों में 3.48 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं.

BMC के अलावा इन नगर निकायों में पड़े वोट

बीएमसी के अलावा, जिन नगर निकायों में चुनाव हुआ, उनमें नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, अमरावती, अकोला, लातूर, परभणी, चंद्रपुर, भिवंडी-निजामपुर, मालेगांव, पनवेल, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, सांगली-मिराज, कुपवाड, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर, इचलकरंजी और जालना शामिल हैं.

मुंबई में एकल-सदस्यीय वार्ड

महाराष्ट् की 29 महानगरपालिकाओं में से इचलकरंजी और जालना नगर निकाय नवगठित निकाय हैं. शेष 27 में से पांच नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में और मुंबई सहित 18 महानगरपालिकाओं का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था. तीन नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में समाप्त हुआ. मुंबई को छोड़कर, बाकी सभी नगर निकायों में बहु-सदस्यीय वार्ड हैं, जहां मतदाताओं को एक वार्ड में तीन से पांच सदस्यों के लिए मतदान करना होता है. मुंबई में एकल-सदस्यीय वार्ड हैं.

इनपुट- भाषा के साथ