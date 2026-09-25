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चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, मौके से देसी कट्टा बरामद, जांच जारी

चंडीगढ़ सेक्टर 22 में आज एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना हेड कांस्टेबल के घर पर ही हुई. उनके सिर में गोली मारी गई है. एसएसपी ने बताया कि घटना के समय उनके घर पर पत्नी और बेटा मौजूद था.

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चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल पर जांच में जुटी पुलिस टीम.
NDTV
चंडीगढ़:

चंडीगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना चंडीगढ़ सेक्टर 22 की है. हेड कांस्टेबल की पहचान नितिन के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नितिन की हत्या उनके घर पर ही की गई. पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा हमें सुबह सूचना मिली थी, उसके बाद हमारी टीम यहां मौके पर पहुंची है. चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल नितिन के सिर में गोली लगी है, उनकी मौत हो गई है. 

चंडीगढ़ एसएसपी ने क्या कुछ बताया?

चंडीगढ़ एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है. फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है. बताया गया कि जिस समय नितिन की हत्या हुई, उस वक्त घर में उनकी पत्नी और बेटा मौजूद थे. हेड कांस्टेबल के बेटे पर ही गोली मारने का शक जताया जा रहा है. हालांकि बेटे जुड़े सवाल पर एसएसपी ने कहा अभी मामले की जांच चल रही है. अभी कुछ नहीं कहा जा सकता.


SHO सुदेश कुमार ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हम मामले की जांच कर रहे हैं. शुरुआती तौर पर उनका बेटा ही संदिग्ध है.


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