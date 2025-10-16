विज्ञापन
चंडीगढ़ में काली THAR का कहर, कॉलेज से लौट रहीं दो सगी बहनों को कुचला, 1 की दर्दनाक मौत

Chandigarh News: थार के कहर का शिकार हुईं दोनों बहनें चंडीगढ़ के बुड़ैल इलाके की रहने वाली हैं. दोनों कॉलेज से लौटी थीं और सड़क किनारे खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थीं, तभी अचानक तेज रफ्तार थार आई और उन्हें टक्कर मार दी.

चंडीगढ़ में काली THAR का कहर, कॉलेज से लौट रहीं दो सगी बहनों को कुचला, 1 की दर्दनाक मौत
चंडीगढ़ में तेज रफ्तार थार ने दो बहनों को कुचला.
  • चंडीगढ़ के सेक्टर-46 में तेज रफ्तार काली थार ने सड़क किनारे खड़ी दो बहनों को टक्कर मार दी.
  • इस हादसे में बड़ी बहन सोजेफ की मौत हो गई जबकि छोटी बहन ईशा गंभीर रूप से घायल है.
  • पुलिस CCTV फुटेज की मदद से थार चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है.
चेडीगढ़:

देशभर में हिट एंड रन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पिछले दिनों कभी दिल्ली तो कभी मुंबई में इस तरह के मामले देखे गए. अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. एक तेज रफ्तार काली थार ने सड़क किनारे खड़ी दो सगी बहनों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में  बड़ी बहन सोजेफ की मौत हो गई, जबकि छोटी बहन ईशा गंभीर रूप से घायल है. दिल दहला देने वाला ये मामला चंडीगढ़ के सेक्टर-46 का है.

दो बहनों को तेज रफ्तार थार ने कुचला

थार के कहर का शिकार हुईं दोनों बहनें चंडीगढ़ के बुड़ैल इलाके की रहने वाली हैं. दोनों कॉलेज से लौटी थीं और सड़क किनारे खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थीं, तभी अचानक तेज रफ्तार थार आई और उन्हें टक्कर मार दी. हादसे को अंजाम देने के बाद थार सवाल वहां से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायल लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने सोजेफ को मृत घोषित कर दिया, वहीं ईशा का इलाज सेक्टर-32 अस्पताल में चल रहा है.

 CCTV फुटेज से हो रहीआरोपी की तलाश

दोनों लड़कियों को जोर दार टक्कर मारने वाली थार चंडीगढ़ नंबर की है. पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबर से सेक्टर-21 का पता मिला है, लेकिन वहां आरोपी अब नहीं रहता है. पुलिस CCTV फुटेज की मदद से थार चालक की तलाश कर रही है.

पहले UP, हरियाणा और अब चंडीगढ़

थार से हिट एंड रन का ये कोई पहला मामला नहीं है. 3 अक्टूबर को यूपी के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी के लिए निकले कार सवार 5 दोस्तों को नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मा दी थी. इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

23 सितंबर को हरियाणा के फरीदाबाद में भी छार का कहर देखने को मिला था. यहां देर रात एक महिंद्रा थार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसे में मनोज कुमार नाम के शख्स की मौत हो गई थी. पुलिस को दिए बयान में मृतक मनोज के भाई अनिल कुमार ने बताया था कि उसके भाई दोस्तों संग वृंदावन से लौट रहे थे और फरीदाबाद के धर्म ढाबा पर खाना खाने के लिए रुके थे. तभी पीछे से आ रही एक महिंद्रा थार कार ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. थार सवार चार लोग नशे की हालत में थे.

Chandigarh News, Hit And Run Case, Thar News, Thar Hit Girls, Chandigarh Police
