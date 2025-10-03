विज्ञापन
यूपी में तेज रफ्तार थार का कहर, कार के उड़ा दिये परखच्‍चे, बर्थडे मनाने जा रहे शख्‍स की मौत

UP THAR Accident: यूपी में बर्थडे पार्टी करने निकले पांच दोस्‍तों की कार को एक थार ने टक्‍कर मार दी. इस हादसे में एक शख्‍स की मौत हो गई. टक्‍कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्‍चे उड़ गए.

यूपी में तेज रफ्तार थार का कहर, कार के उड़ा दिये परखच्‍चे, बर्थडे मनाने जा रहे शख्‍स की मौत
भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 4 घायल
  • यूपी के बुलंदशहर में जन्मदिन पार्टी मनाने जा रहे पांच दोस्तों की कार को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मारी
  • इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं
  • घायलों का इलाज अस्‍पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है और पुलिस ने थार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है
बुलंदशहर:

THAR Accident: तेज रफ्तार थार (THAR) का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. यूपी के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी के लिए निकले कार सवार 5 दोस्तों को नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार थार (THAR) ने जोरदार टक्कर मारी. इस भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इनका इलाज अस्‍पताल के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है. पुलिस ने थार को जब्‍त कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.   

जन्‍मदिन मनाने के लिए निकले 5 दोस्‍तों ने सोचा भी नहीं होगा कि वह किसी हादसे का शिकार हो जाएगा. जिसका जन्‍मदिन मनाने जा रहे हैं, ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा. मामला यूपी के कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के सिरोधन मार्ग का है. जहां दोस्‍त का बर्थडे मनाने निकले 5 दोस्‍त हादसे का शिकार हो गए. ये दोस्‍त अपनी ही मस्‍ती जा रहे थे, तभी एक थार ने उनकी कार को जोरदार टक्‍कर मार दी. टक्‍कर इतनी भीषण थी कि कार के पड़खच्चे उड़ गए. वहीं, थार का अगला हिस्‍सा बुरी तरह डैमेज हो गया है. हादसे में बर्थडे ब्‍वॉय फैसल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीशान और आदिल समेत 4 लोग घायल हैं.   

पुलिस के मुताबिक, थार को जब्त कर लिया गया है. शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हादसे की वजह क्‍या थी, ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि थार की रफ्तार काफी तेज थी. तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर का कार से कंट्रोल छूट गया होगा, जिससे वह दूरी कार से टकरा गई. हालांकि, पुलिस जांच के बार ही पता चल पाएगा कि आखिर दुर्घटना की वजह क्‍या थी. 

THAR Accident, UP THAR Accident, THAR Accident On NH, UP News
