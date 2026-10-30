चमोली में हेलीकॉप्टर लापता, तलाश में जुटी टीम; बद्रीनाथ से लौटते समय टूटा संपर्क

Chamoli Helicopter Crash: उत्तराखंड के चमोली जिले में एक हेलीकॉप्टर लापता होने की सूचना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर लापता हो गया है. इसकी तलाश में टीम जुटी है. घटना विष्णु प्रयाग क्षेत्र की घटना बताई जा रही है. हेलीकॉप्टर की तलाश टीम के साथ-साथ मेडिकल टीम को भी भेजा गया है. बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से वापस फटा की तरफ जा रहा था, इसी दौरान जोशीमठ के पास चाई गांव के पास से लापता हो गया. शुरुआती जानकारी में हेलीकॉप्टर के क्रैश की भी खबर आ रही है. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है.

पायलट समेत 6 लोग थे सवार, सीएम ने लिया संज्ञान



चमोली लापता हुए हेलीकॉप्टर पर पायलट समेत छह लोगों के सवार होने की सूचना मिली है. इसके जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र के पास पहाड़ी में क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है. जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाद 1:12 बजे ट्रांस भारत एविलेशन का हेली VT-HCX बद्रीनाथ से देहरादून के लिए टेकऑफ हुआ था. जिसके कुछ देर बाद वह लापता हो गया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर किए पोस्ट में इस हादसे की पुष्टि की है. धामी ने क्रैश की बात लिखते हुए कहा- रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की सूची

1. हिमांशु सभरवाल (48 वर्ष) – पिता वाई.एन. सभरवाल, निवासी शालीमार बाग, पश्चिमी दिल्ली। हेलीकॉप्टर के पायलट।

2. प्रताप बच्चिहल्ली निंगराजू (41 वर्ष) – निवासी कृष्णा नॉर्थ वुड्स, चोक्कनहल्ली, जक्कूर पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक।

3. अरुण सालुंके (44 वर्ष) – पिता मनोहर सालुंके, निवासी वैष्णो सॉलिटेयर अपार्टमेंट, राममूर्ति नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक।

4. सुधीर के. (49 वर्ष) – पिता मल्लेशप्पा के.एच., निवासी एनजीईएफ लेआउट, नगरभावी, बेंगलुरु, कर्नाटक।

5. एच.एस. नटराज (51 वर्ष) – पिता स्वर्गीय सकन्ना, निवासी हलेपेटे, हुलियुरुदुर्गा होबली, कुनिगल तालुक, तुमकुर, कर्नाटक।

6. शंकरगौड़ा वी.बी. (39 वर्ष) – अधिवक्ता, कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल।

मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम से दर्शन करने के बाद वापस लौट रहा एक हेलीकॉप्टर जोशीमठ क्षेत्र में अचानक लापता हो गया. जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से उड़ान भरकर लौट रहा था। इसी दौरान जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र के पास चाय गांव की पहाड़ी के नजदीक हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया. हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है.अपर जिलाधिकारी चमोली विवेक प्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है. क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.



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