हरियाणा के नारनौल में होटल मालिक की मोबाइल देखते-देखते अचानक मौत

हरियाणा के नारनौल में 42 वर्षीय होटल मालिक की उन्हीं के होटल में कुर्सी पर बैठे-बैठे हार्ट फेल हो जाने से मौत हो गई. होटल मालिक के हार्ट फेल होने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें वह मोबाइल देखते-देखते कुर्सी से नीचे लुढ़क जाते हैं. सूचना मिलने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. मरने वाले की पहचान गांव गाहड़ा निवासी सुनील शर्मा के रूप में हुई.

टहलने गए थे

सुनील शर्मा ने कनीना में अपना होटल किराये पर दिया हुआ है. उनका मुख्य काम पशु आहार बनाने का है. वहीं उनके राजस्थान में कंस्ट्रक्शन के ठेके भी हैं. शुक्रवार रात को करीब साढ़े सात बजे सुनील कुमार अपने घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे. टहलने के बाद वह अपने होटल में चले गए, जहां पर वह काउंटर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए. कुर्सी पर बैठने के बाद वह अपने मोबाइल को देखने लग गए.

तीन बच्चे हैं

करीब दो से तीन मिनट ऐसा लगा कि उनको नींद आने लगी . इसके बाद वह कुर्सी से नीचे गिर गए. उनको कुर्सी से नीचे गिरा देखकर वहां पर मौजूद किरायेदार व अन्य कर्मचारियों ने उठाया. फौरन अस्पताल लेकर गए. डाक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उनके परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई. मृतक का आज कनीना के अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. सुनील तीन बच्चों के पिता हैं. दो लड़के व एक लड़की है. बड़े लड़के की उम्र करीब 15 साल है, जबकि दूसरी लड़की की उम्र 13 साल व उससे छोटा एक और लड़का है.