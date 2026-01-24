बर्फबारी बनी आफत! पहाड़ों पर घूमने का है प्लान तो चकराता में लगे लंबे जाम का वीडियो जरूर देख लें

उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी होते ही सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया और पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है. जैसे ही बर्फबारी की खबर फैली, वैसे ही देहरादून से लेकर आसपास के इलाकों से पर्यटक चकराता की ओर निकल पड़े.

बर्फबारी के कारण सड़कों पर लगा लंबा जाम

पर्यटकों की अचानक बढ़ी संख्या के चलते चकराता को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. जगह‑जगह वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे कई पर्यटक घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे. बर्फ से ढकी सड़कों और ठंडे मौसम के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ.

जाम में फंसे पर्यटकों ने बनाया पल को यादगार

हालांकि भारी भीड़ और जाम ने पर्यटकों की मुश्किलें जरूर बढ़ाईं, लेकिन इसके बावजूद सैलानियों का उत्साह कम नहीं हुआ. जाम में फंसे कई पर्यटक सड़क पर ही नाचते‑गाते और बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए. लाइव स्नोफॉल के बीच परिवार और दोस्तों के साथ पर्यटकों ने जमकर मौज‑मस्ती की.

बर्फ से लदे पहाड़

बर्फ से ढके पहाड़ बने आकर्षण का केंद्र

बर्फ से ढकी सड़कें, पहाड़ और चारों ओर फैली सफेदी ने चकराता को एक बार फिर सैलानियों की पहली पसंद बना दिया है. मौसम के इस बदले मिजाज़ ने चकराता की खूबसूरती में चार‑चांद लगा दिए हैं, जिसका नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं.

2026 की पहली बर्फबारी

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार से बर्फबारी का दौर जारी है। साल 2026 में यह सीज़न की पहली बर्फबारी है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और चकराता, औली, धनोल्टी जैसे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

(इनपुट- सतपाल धानिया)