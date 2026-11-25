80.15 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा अभियान चलाया है. जांच एजेंसी ने स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निदेशकों और अन्य संबंधित लोगों के उदयपुर और मुंबई स्थित छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इस कार्रवाई का संबंध नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) को हुए वित्तीय नुकसान से बताया जा रहा है.

NHB की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

सीबीआई ने यह मामला नेशनल हाउसिंग बैंक की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने फर्जी या तथा "फैंटम लोन" जारी किए और कर्ज के तौर पर दिखाई गई रकम को अन्य स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया. जांच एजेंसी का मानना है कि इस प्रक्रिया के जरिए NHB को 80.15 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान पहुंचाया गया.

कई गंभीर धाराओं में जांच

मामले में कंपनी, उसके निदेशकों और कुछ अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत जांच की जा रही है. सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी लोन किस तरह स्वीकृत किए गए और धनराशि का इस्तेमाल कहां किया गया.

छापेमारी में मिले अहम दस्तावेज

जांच के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है. एजेंसी इन दस्तावेजों की जांच कर वित्तीय लेनदेन और संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि बरामद सामग्री से मामले की परतें खुल सकती हैं और घोटाले का पूरा नेटवर्क सामने आ सकता है.

आगे भी जारी रहेगी जांच

सीबीआई फिलहाल जब्त किए गए रिकॉर्ड और डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि धोखाधड़ी में किन-किन लोगों की भूमिका थी और क्या इसमें अन्य संस्थाएं या अधिकारी भी शामिल थे. मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.

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