केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में मौजूद पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस से फिर से पूछताछ करने की योजना बना रही है.

यह कदम तब उठाया गया है, जब एजेंसी के अधिकारियों ने जेल में उनसे पूछताछ की थी, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग नहीं दिया है. इस हफ्ते के आखिर में उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है. वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों और जानकारी की भी जांच की जा सकती है.

जांच का दायरा बढ़ा, 2 बैंक अधिकारी भी रडार पर

जांच का दायरा अब बढ़ गया है, जिसमें दो बैंकों के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है. उम्मीद है कि सीबीआई उन लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करेगी, जो कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़े हो सकते हैं.

21 नवंबर को सीबीआई अधिकारियों ने अदालत से अनुमति लेने के बाद न्यायिक हिरासत में बोस से पूछताछ की.

पैसे लेकर नौकरी का आरोप

सुजीत बोस पर आरोप है कि जब वे साउथ दमदम नगरपालिका के उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को नौकरियां दी. आरोप है कि पूर्व मंत्री ने पैसे लेकर नौकरियां दी या सिफारिशें की. जांच के दौरान सीबीआई ने उनसे पूछताछ की.

इससे पहले, इसी मामले में सुजीत के करीबी माने जाने वाले निताई दत्ता, पूर्व मेयर पांचू रॉय और अयान शील से पूछताछ के दौरान सुजीत का नाम सामने आया था.

11 मई को ED ने किया गिरफ्तार

इस साल 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ के बाद बोस को गिरफ्तार कर लिया था, और वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं. जुलाई में, ईडी ने बोस और उनके बेटे समुद्र बोस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

केंद्रीय एजेंसी ने पिता-पुत्र दोनों पर आरोप लगाया कि उन्होंने नगरपालिका के विभिन्न पदों पर अवैध नियुक्तियों की सिफारिश की और गलत तरीके से कमाए गए पैसों को अपने ही बिजनेस में लगा दिया.

150 नामों की लिस्ट, परिवार के खातों में जमा हुआ पैसा

ईडी ने ट्रायल कोर्ट में बताया कि जब्त की गई सूची में पूर्व मंत्री द्वारा अनुशंसित लगभग 150 लोगों के नाम शामिल हैं. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से जुटाया गया पैसा बोस और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा किया गया था.

प्रेसीडेंसी जेल में बंद हैं सुजीत

नगरपालिका में कैश-फॉर-जॉब्स मामले की समानांतर जांच सीबीआई भी कर रही है. अब वह इस घोटाले के संबंध में पूर्व मंत्री से पूछताछ करना चाहती है.

सुजीत बोस फिलहाल दक्षिण कोलकाता की प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम (जेल) में बंद हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं को कई बार खारिज किया है, जिसमें अक्टूबर में आया फैसला भी शामिल है.